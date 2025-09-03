Inicio Ovación Tenis Novak Djokovic
Tenis

Novak Djokovic se impuso al local Taylor Fritz y tendrá una difícil parada en semifinales del US Open

Novak Djokovic dio batalla ante Taylor Fritz y superó los cuartos de final del Us Open. Con quién disputará las semifinales del torneo y cuál es el nuevo récord que rompió.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Novak Djokovic avanzó a semifinales del Us Open. 

Novak Djokovic volvió a desplegar su tenis implacable y dejó afuera al local Taylor Fritz en cuartos de final del Us Open. El serbio se metió entre los cuatro mejores del último Grand Slam del año y rompió un nuevo récord a nivel mundial.

En una dura contienda ante Taylor Fritz -y con el público en contra por tratarse de un tenista local-, Djokovic logró imponerse ante el número 4 del mundo por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 y así obtener su boleto a semifinales por 14 vez consecutiva.

djokovic taylor fritz
Novak Djokovic y Taylor Fritz en el final de los cuartos de Us Open.&nbsp;

El récord de Novak Djokovic y su rival en semifinales del Us Open

El serbio no tuvo mayores inconvenientes en el primer set, con mucha consistencia y soltura consiguió un quiebre y lo mantuvo hasta el final. La segunda manga, más reñida, fue la que se definió sobre el cierre cuando. En su séptimo game, el ex número uno del mundo logró quebrar e impedir el tie-break culminado 7-5 en su favor.

En el tercer parcial se vio a un Djokovic más incómodo y con mucho diálogo para con el público estadounidense. El serbio hizo callar a algunos integrantes de la tribuna, fanáticos de Taylor Fritz, pero no logró quedarse con el partido en esta parte y el encuentro se vio forzado a un cuarto set. Allí el tenista norteamericano salvó dos match points pero no pudo franquear el tercer punto para partido y de esta manera Nole se quedó con la victoria y un nuevo récord.

djokovic publico us open
Novak Djokovic y su di&aacute;logo con el p&uacute;blico del Us Open.

Tras el triunfo, Djokovic se convirtió en el tenista de la Era Abierta que más cantidad de veces avanzó a semifinales de un torneo major. Entre la rama femenina y la masculina, el serbio se convirtió en el jugador que más estuvo entre los cuatro mejores de este tipo de torneos con un total de 53 apariciones.

En semifinales de esta edición del Us Open, Novak Djokovic se enfrentará al potente Carlos Alcaraz en el Arthur Ashe Stadium. El español viene de vencer a Jirí Leheka y espera, este viernes, poder dejar en el camino al ex número uno del mundo.

