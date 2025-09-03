Novak Djokovic se impuso al local Taylor Fritz y tendrá una difícil parada en semifinales del US Open

En el tercer parcial se vio a un Djokovic más incómodo y con mucho diálogo para con el público estadounidense. El serbio hizo callar a algunos integrantes de la tribuna, fanáticos de Taylor Fritz, pero no logró quedarse con el partido en esta parte y el encuentro se vio forzado a un cuarto set. Allí el tenista norteamericano salvó dos match points pero no pudo franquear el tercer punto para partido y de esta manera Nole se quedó con la victoria y un nuevo récord.

djokovic publico us open Novak Djokovic y su diálogo con el público del Us Open.

Tras el triunfo, Djokovic se convirtió en el tenista de la Era Abierta que más cantidad de veces avanzó a semifinales de un torneo major. Entre la rama femenina y la masculina, el serbio se convirtió en el jugador que más estuvo entre los cuatro mejores de este tipo de torneos con un total de 53 apariciones.

En semifinales de esta edición del Us Open, Novak Djokovic se enfrentará al potente Carlos Alcaraz en el Arthur Ashe Stadium. El español viene de vencer a Jirí Leheka y espera, este viernes, poder dejar en el camino al ex número uno del mundo.