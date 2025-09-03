Según el periodista Juan Bruno, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni analiza darle descanso a Messi debido a la exigencia del calendario, como también a que se acerca una etapa definitiva en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

La decisión todavía no está del todo tomada, pero lo cierto es que es una posibilidad que empieza a tomar cada vez más fuerza. Como no puede ser de otra manera, el hipotético hecho de que Messi no esté generó gran tristeza en las redes sociales.

Lionel Messi Messi se tomaría un descanso y no viajaría para enfrentar a Ecuador

Messi acarreó varias molestias musculares en el último tiempo, justamente por la cantidad de partidos acumulados, y lo cierto es que el cuerpo técnico de la Selección Argentina quiere evitar un problema.

En concreto, Inter Miami jugará nueve partidos en 35 días, es decir, un partido cada tres o cuatro días. En este contexto, todos entienden que a Messi no le vendría para nada mal eludir el viaje a territorio ecuatoriano. Jugadores hay de sobra para reemplazarlo.

Las variantes de Messi a disposición de Scaloni