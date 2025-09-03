Las dudas de Lionel Scaloni para el once titular de la Selección argentina ante Venezuela

Este martes, la Selección argentina se entrenó por primera vez con casi todos los futbolistas a disposición del entrenador a excepción de Alexis Mac Allister, quien tuvo inconvenientes con su vuelo en Ámsterdam y se sumaría a la concentración este miércoles, y Nicolás Otamendi que hizo trabajos de gimnasio pero no entrenó a la par de sus compañeros. No obstante, todo indica que el defensor sería titular pero no así el mediocampista por lo que Lionel Scaloni mantendría dudas de cara al encuentro por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.

messi seleccion argentina Lionel Messi se prepara para su último partido por Eliminatorias en la Argentina.

El once que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela

El equipo que saltaría a la cancha en el estadio Monumental no distaría mucho de lo que viene mostrándose en las últimas presentaciones de la Selección argentina. Con Dibu Martínez en el arco, y la zaga defensiva que ya ha tenido protagonismo en anteriores encuentros de la Albiceleste, el mediocampo tendría como estandarte a Leandro Paredes (Enzo Fernández ausente por suspensión) junto a Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul. Alexis Mac Allister no iría desde el arranque por sumar pocos entrenamientos por lo que aparecería la incertidumbre en el esquema.