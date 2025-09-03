Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Las dudas de Lionel Scaloni para el once titular de la Selección argentina ante Venezuela

Lionel Scaloni perfila el once inicial de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza

Lionel Scaloni prepara los últimos detalles para enfrentar a Venezuela con la Selección argentina en la despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias en suelo argentino. En el estadio Monumental, el combinado nacional se medirá ante la Vinotinto en el cierre del clasificatorio al Mundial 2026.

Este martes, la Selección argentina se entrenó por primera vez con casi todos los futbolistas a disposición del entrenador a excepción de Alexis Mac Allister, quien tuvo inconvenientes con su vuelo en Ámsterdam y se sumaría a la concentración este miércoles, y Nicolás Otamendi que hizo trabajos de gimnasio pero no entrenó a la par de sus compañeros. No obstante, todo indica que el defensor sería titular pero no así el mediocampista por lo que Lionel Scaloni mantendría dudas de cara al encuentro por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.

messi seleccion argentina
Lionel Messi se prepara para su último partido por Eliminatorias en la Argentina.

El once que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela

El equipo que saltaría a la cancha en el estadio Monumental no distaría mucho de lo que viene mostrándose en las últimas presentaciones de la Selección argentina. Con Dibu Martínez en el arco, y la zaga defensiva que ya ha tenido protagonismo en anteriores encuentros de la Albiceleste, el mediocampo tendría como estandarte a Leandro Paredes (Enzo Fernández ausente por suspensión) junto a Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul. Alexis Mac Allister no iría desde el arranque por sumar pocos entrenamientos por lo que aparecería la incertidumbre en el esquema.

En la ofensiva aparecería la duda de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela. Julián Álvarez le habría ganado la pulseada a Lautaro Martínez en el puesto del 9 pero esto no descartaría del todo la presencia del Toro en el once. La opción que baraja el DT pasa por la inclusión del delantero del Inter junto a la Araña o por la presencia de Thiago Almada, de buenas actuaciones en sus últimas apariciones con la Albiceleste, en el sector izquierdo de la cancha, con el mediocampo completándose con Nicolás Paz o Franco Mastantuono. Todo dependerá del esquema que prefiera acomodar Scaloni y de a quien considere como mejor compañía para Lionel Messi en su partido despedida de las Eliminatorias en su tierra natal.

seleccion argentina entrenamientos
La Selección argentina volverá a los entrenamientos esta tarde en Ezeiza.

El posible once de la Selección argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Thiago Almada, Franco Matantuono, Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.

