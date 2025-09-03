Las dudas de Lionel Scaloni para el once titular de la Selección argentina ante Venezuela

En la ofensiva aparecería la duda de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela. Julián Álvarez le habría ganado la pulseada a Lautaro Martínez en el puesto del 9 pero esto no descartaría del todo la presencia del Toro en el once. La opción que baraja el DT pasa por la inclusión del delantero del Inter junto a la Araña o por la presencia de Thiago Almada, de buenas actuaciones en sus últimas apariciones con la Albiceleste, en el sector izquierdo de la cancha, con el mediocampo completándose con Nicolás Paz o Franco Mastantuono. Todo dependerá del esquema que prefiera acomodar Scaloni y de a quien considere como mejor compañía para Lionel Messi en su partido despedida de las Eliminatorias en su tierra natal.
seleccion argentina entrenamientos
La Selección argentina volverá a los entrenamientos esta tarde en Ezeiza.
El posible once de la Selección argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Thiago Almada, Franco Matantuono, Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.