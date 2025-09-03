¡Cuidado!: productos de limpieza de casa que jamás deberías mezclar

Siempre hay que utilizar guantes, barbijos y mascarillas para manipular los productos de limpieza y lavar bien tus manos una vez que finalices. Además, al diluir productos en agua, siempre hay que colocar los líquidos sobre el agua y no a la inversa. Esto sirve para evitar y prevenir salpicaduras.

lavandina.jpg Por seguridad, lo mejor es no inventar fusiones extrañas de limpieza.

En la página web de Argentina.gob.ar se detallan punto por punto aquellos elementos de limpieza que nunca, bajo ningún punto, se tienen que mezclar.

Nunca deberías mezclar lavandina o cloro con amoniaco. Esta mezcla de limpieza produce vapores peligrosos que pueden afectar el sistema respiratorio.

o cloro con amoniaco. Esta mezcla de limpieza produce vapores peligrosos que pueden afectar el sistema respiratorio. El cloro y la lavandina tampoco se tienen que mezclar con alcohol etílico. Esta mezcla produce componentes peligrosos para la vista, los pulmones y la piel.

tampoco se tienen que mezclar con alcohol etílico. Esta mezcla produce componentes peligrosos para la vista, los pulmones y la piel. Productos de limpieza naturales como el vinagre o el jugo de limón, pueden ser muy peligrosos si se mezclan con lavandina . Estos líquidos generan gases tóxicos y quemaduras peligrosas. El vinagre tampoco se tiene que mezclar con agua oxigenada.

naturales como el vinagre o el jugo de limón, pueden ser muy peligrosos si se mezclan con . Estos líquidos generan gases tóxicos y quemaduras peligrosas. El vinagre tampoco se tiene que mezclar con agua oxigenada. La lavandina jamás se tiene que mezclar con otros productos de limpieza químicos ya preparados como limpiavidrios, lavavajillas, limpiadores de horno y productos de limpieza para madera o baño.

¿Qué productos de limpieza si puedo combinar?

limpiar Utiliza escobas, trapos y esponjas limpias y en buen estado para limpiar la casa.

Las mezclas más seguras para limpiar la casa, suelen ser las más naturales. Por ejemplo, no pasa nada si mezclas detergente y agua o detergente y vinagre. La combinación de jugo de limón con vinagre tampoco es peligrosa.

Siempre que se trate de lavandina, cloro o productos de limpieza para la casa tan fuertes e invasivos, el único producto con el que se recomienza mezclarlos es agua. Estas recomendaciones son my útiles y necesarias para evitar intoxicaciones, reacciones en la piel y quemaduras.