Potus rejuvenecido y brillante: elimina el polvo de tus plantas con un ingrediente

Ingredientes naturales y baratos para mantener las plantas de casa siempre brillantes.
El potus es una especie de interior muy hermosa, noble y de crecimiento rápido. Esta planta es perfecta para decorar los espacios de la casa y llenar de vida, aire puro y naturaleza cada rincón. Lo ideal es utilizar ingredientes naturales para limpiarla, abonarla y mantenerla siempre fuerte.
planta
Las hojas del potus dan señales muy claras cuando algo no anda bien.
Es muy importante limpiar y desinfectar las partes visibles de las plantas cada cierto tiempo. El polvo, la humedad y la mugre del ambiente pueden deteriorar las hojas y evitar la correcta respiración de la planta de casa.
¿Qué ingredientes puedo usar para limpiar mi planta de potus?
pulverizar
Realiza este procedimiento cada 15 o 10 días.
La primera opción consiste en limpiar las hojas y tallos de la planta con una solución de agua y jabón neutro. Las hojas quedan brillantes y los ingredientes no las dañan. Limpia la planta con un paño húmedo y suave y no refriegues mucho. Enjuaga las hojas con otro trapo, esta vez solo con agua, para retirar los restos de jabón.
La segunda opción de limpieza de plantas consta de dos ingredientes igualmente naturales: agua y vinagre de manzana. Coloca en un pulverizador partes iguales de ambos ingredientes, agita bien, pulveriza las hojas de la planta de casa y limpia con un paño suave y húmedo. Coloca la planta en un lugar con un poco de sol filtrado y ventilación para que se seque.
5 consejos para mantener una planta de potus fuerte y bella
plantas en agua potus.jpg
Poda las raíces y hojas de la planta en las épocas de otoño o primavera.
El potus es una planta de interior noble y hermosa. Para mantenerla contenta, colócala en un lugar iluminado pero sin luz directa. Adora los espacios de la casa con semisombra.
Riega tu potus cada 8 o 10 días, disminuyendo la frecuencia en los meses de más frío. Asegúrate de remover y filtrar el sustrato cada cierto tiempo para que el agua drene correctamente. Nunca encharques la tierra de la planta y, si lo prefieres, puedes regarla por inmersión colocando la maceta sobre un recipiente con agua.
Renueva la tierra y maceta por lo menos una vez al año. Si no puedes cambiar la tierra, por lo menos utiliza un abono nutritivo y orgánico para renovar los nutrientes del suelo.
Pulveriza las hojas de la planta de potus con agua o humedece el ambiente con un humidificador. También puedes colocarla en el baño para que tenga vapor constante en sus hojas.
Reproduce tu planta de potus cuando las ramas estén muy grandes. Simplemente, hay que colocar un esqueje en agua y esperar a que salgan raíces.