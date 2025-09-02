Romero: la prueba que debes realizar para verificar si tu planta tiene vida

Luego, con un cuchillo o tu uña, todo lo que tienes que hacer es rascar suavemente una fina capa de la corteza exterior de la rama de la planta para luego verificar su exterior.
Si el color del interior de la rama es verde, significa entonces que tu planta de romero todavía está con vida. Si está marrón y seco, quiere decir que la planta está muerta, o que parte de ella lo está haciendo.
planta de romero, jardin
La prueba en cuestión se realiza con un cuchillo o una uña
Ya lo sabes, si tienes una planta de romero en casa y no sabes como comprobar su estado, todo lo que tienes que hacer es realizar una prueba de raspado.
Señales que indican que tu planta de romero está en mal estado
- Hojas amarillas o marrones: esto puede indicar falta de luz, exceso de riego, deficiencia de nutrientes o que la planta se está secando.
- Puntas marrones y crujientes: las puntas secas suelen ser un signo de estrés ambiental, como falta de agua, y pueden avanzar hacia la base de la hoja.
- Capa blanca o negra en las hojas: el polvo blanco puede ser mildiu polvoriento (un hongo) y el negro puede ser otro hongo que obstaculiza el crecimiento.
- Hojas que se marchitan o caen: la marchitez puede ser un signo de exceso de riego que provoca la pudrición de las raíces o la presencia de plagas como los insectos escama.