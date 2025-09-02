Romero: la prueba que debes realizar para verificar si tu planta tiene vida

Luego, con un cuchillo o tu uña, todo lo que tienes que hacer es rascar suavemente una fina capa de la corteza exterior de la rama de la planta para luego verificar su exterior.

Si el color del interior de la rama es verde, significa entonces que tu planta de romero todavía está con vida. Si está marrón y seco, quiere decir que la planta está muerta, o que parte de ella lo está haciendo.

planta de romero, jardin La prueba en cuestión se realiza con un cuchillo o una uña

Ya lo sabes, si tienes una planta de romero en casa y no sabes como comprobar su estado, todo lo que tienes que hacer es realizar una prueba de raspado.

Señales que indican que tu planta de romero está en mal estado