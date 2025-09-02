 Un tren que combina velocidad

 Un tren que combina velocidad, comodidad y eficiencia.

La región de América Latina da un nuevo paso hacia la modernización del transporte con la llegada del tren más rápido y avanzado de la región. Con una velocidad de 160 km/h y capacidad para 238 pasajeros, este proyecto transforma la manera de viajar entre ciudades, combinando rapidez, eficiencia y confort.

Más que un medio de transporte, este tren se convierte en un símbolo de progreso, innovación y conectividad, reflejando el compromiso de América Latina con soluciones sostenibles y de alto estándar para sus habitantes.

Tren
Accesibilidad, cafeter&iacute;a, asientos reclinables y espacios para maletas.

Accesibilidad, cafetería, asientos reclinables y espacios para maletas.

El tren más veloz de América Latina ya está en marcha y promete cambiar la manera de viajar

América Latina vuelve a brillar en innovación, y esta vez Chile es el protagonista. El país estrenó el tren más rápido y moderno de la región. Este tren no solo recorre los 200 km entre la Estación Central y Curicó en apenas 2 horas y 13 minutos, sino que también marca un antes y un después en la modernización del transporte ferroviario en Chile.

El proyecto forma parte del plan “Trenes para Chile”, impulsado por el Gobierno, y busca transformar la forma en que las personas se mueven entre ciudades, ofreciendo rapidez, eficiencia y comodidad. Con 12 servicios diarios y la posibilidad de ampliar pasajeros cada año, este tren representa un nuevo estándar de transporte en este país de América Latina.

Tren (1)
Funciona con energ&iacute;a el&eacute;ctrica y di&eacute;sel, adapt&aacute;ndose a distintos trayectos.

Funciona con energía eléctrica y diésel, adaptándose a distintos trayectos.

El tren más rápido de América Latina

Este tren está pensado para todos: asientos reclinables con mesa individual, baños accesibles, espacios para sillas de ruedas, cafetería a bordo y maleteros amplios. Su tecnología bimodal permite funcionar en modo eléctrico y diésel, mientras que las pantallas LED y el moderno sistema de megafonía hacen del viaje una experiencia cómoda y segura.

La rapidez de este tren se debe a un diseño de última generación adquirido a la empresa china CRRC Sifang, especializada en trenes desde 1900. Se trata de una unidad múltiple bimodal (BMU) que puede operar tanto con diésel como con energía eléctrica, lo que le da mayor versatilidad en diferentes trayectos. A esto se suma un sistema aerodinámico optimizado, motores más potentes y una estructura pensada para reducir fricción y mejorar la eficiencia.

Temas relacionados:

Te puede interesar