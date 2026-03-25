Ni limonero, ni rosas: la planta que atrae a las arañas y no debes tener en casa

A diferencia de otras especies, el ficus posee una arquitectura ramificada y un follaje denso que ofrece el escenario ideal para que las arañas tejan sus redes. Sus sombra las protege y la firmeza de las hojas permiten que se anclen con facilidad.

Sin embargo, el factor determinante no es solo el refugio, sino el alimento. El ficus es propenso a atraer pequeñas plagas como la cochinilla o el pulgón. Estos insectos segregan sustancias azucaradas que atraen a otros bichos más pequeños, creando un ecosistema de caza perfecto para las arañas.

planta ficus lyrata La arquitectura del ficus es ideal para las arañas, que la prefieren para construir un hogar.

Si quieres mantener tu casa libre de arañas, y tienes un ficus, lo mejor será que evites los consejos que se muestran a continuación para evitarlas:

Limpieza foliar: limpia las hojas con un paño húmedo cada dos semanas para eliminar el polvo y las redes incipientes.

limpia las hojas con un paño húmedo cada dos semanas para eliminar el polvo y las redes incipientes. Control de plagas: utiliza aceite de Neem para prevenir la aparición de insectos que sirven de alimento a las arañas.

utiliza aceite de Neem para prevenir la aparición de insectos que sirven de alimento a las arañas. Poda estratégica: mantén el interior de la copa despejado para que circule el aire y la luz, lo cual incomoda a los arácnidos que buscan rincones oscuros.

Otras plantas que atraen a las arañas en casa