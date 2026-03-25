Ni limonero, ni rosas: la planta que atrae a las arañas y no debes tener en casa

Muchos amantes de la jardinería de interior se sorprenden al encontrar pequeñas telarañas entre sus macetas, incluso cuando mantienen una limpieza impecable. Si bien solemos culpar a la humedad o a los árboles frutales, existe una planta en particular que funciona como un imán para las arañas.
No hay por qué entrar en pánico. Las especies de arañas que suelen colonizar estas plantas de interior no representan un riesgo para la salud humana. De hecho, actúan como un control biológico natural contra otras plagas.
Ficus, la famosa planta que es un imán para las arañas
Aunque es una de las plantas más populares en los hogares por su elegancia y resistencia, su estructura lo convierte en el "hotel de lujo" predilecto para las arañas.
A diferencia de otras especies, el ficus posee una arquitectura ramificada y un follaje denso que ofrece el escenario ideal para que las arañas tejan sus redes. Sus sombra las protege y la firmeza de las hojas permiten que se anclen con facilidad.
Sin embargo, el factor determinante no es solo el refugio, sino el alimento. El ficus es propenso a atraer pequeñas plagas como la cochinilla o el pulgón. Estos insectos segregan sustancias azucaradas que atraen a otros bichos más pequeños, creando un ecosistema de caza perfecto para las arañas.
Si quieres mantener tu casa libre de arañas, y tienes un ficus, lo mejor será que evites los consejos que se muestran a continuación para evitarlas:
- Limpieza foliar: limpia las hojas con un paño húmedo cada dos semanas para eliminar el polvo y las redes incipientes.
- Control de plagas: utiliza aceite de Neem para prevenir la aparición de insectos que sirven de alimento a las arañas.
- Poda estratégica: mantén el interior de la copa despejado para que circule el aire y la luz, lo cual incomoda a los arácnidos que buscan rincones oscuros.
Otras plantas que atraen a las arañas en casa
- Helechos: su densidad y humedad son el refugio y "despensa" ideal.
- Hiedra: sus tallos enredados son la estructura perfecta para tejer redes.
- Potos: si el sustrato está húmedo, atrae mosquitos que las arañas cazan.
- Cintas: sus hijos colgantes les sirven como puentes para desplazarse.
- Palmeras (Areca/Kentia): sus hojas largas son "pistas" ideales para lanzar hilos.
- Plantas de hoja grande (Monstera): el envés de la hoja es su escondite oscuro favorito.