Guía para aprender a diferenciar las variedades de potus y elegir el mejor para tu casa

Qué variedades de potus existen y cuál es mejor para mi casa

Por lo general, las plantas de potus son oriundas de Asia o de sitios más bien tropicales con mucha vegetación, humedad, lluvias y luz.

Pero estas plantas de potus de las que hablo son más bien salvajes y, aunque son el motivo por el que el potus domesticado existe, están mucho más adaptadas al exterior que la clásica planta de interior. Estas son las principales variedades de potus que puedes tener en casa.

variedades de potus Cada planta de potus puede ser perfecta para un espacio diferente de la casa.

El potus golden o potus clásico es la variedad más común y popular. Esta planta tiene hojas verdes más bien oscuras con pequeñas manchas amarillas o doradas. El potus golden es el más resistente de todas las variedades y el que necesita menos cuidados.

golden o clásico es la variedad más común y popular. Esta planta tiene hojas verdes más bien oscuras con pequeñas manchas amarillas o doradas. El golden es el más resistente de todas las variedades y el que necesita menos cuidados. Existe otra variedad de esta planta muy bonita, pero quizás más difícil de conseguir: el potus marble queen. Esta planta se parece a una piedra de mármol y es de ahí que viene su nombre. Presenta hojas verdes, pero muy manchadas de blanco. Al ser una planta que absorbe menor luz, crece más lento que el potus común.

marble queen. Esta planta se parece a una piedra de mármol y es de ahí que viene su nombre. Presenta hojas verdes, pero muy manchadas de blanco. Al ser una planta que absorbe menor luz, crece más lento que el común. Por otra parte, el potus neón es una variedad de la planta muy hermosa y llamativa. A diferencia de los dos anteriores, este potus no tiene manchas en sus hojas y es de un color verde lima muy intenso. Queda muy bien en espacios oscuros de la casa .

neón es una variedad de la planta muy hermosa y llamativa. A diferencia de los dos anteriores, este no tiene manchas en sus hojas y es de un color verde lima muy intenso. Queda muy bien en espacios oscuros de la . Finalmente, el potus N'Joy es una variedad de hojas mucho más pequeñas y con un diseño muy elegante. Tiene grandes manchas blancas sobre las hojas verdes, pero no son manchas de salpicaduras; forman gotas o siguen el diseño de vaca. Crece poco y es perfecto para estanterías.

Recomendaciones para cuidar un potus en casa

Pensando en todas estas plantas de casa, puedes tomar una regla general para cuidarlas: cuanto más blanca sea la hoja, más luz necesita.

Embed - CUIDADOS de la PLANTA POTUS (Epipremnum aureum) (Riego, Sustrato, Abono y Trasplante)

En cuanto a la humedad, todas las plantas de potus comparten su amor por ella y no soportan bien los charcos en la maceta.

Cambia la tierra y maceta de la planta cada cierto tiempo y no te olvides de nutrir o fertilizar la tierra con ingredientes naturales para que crezca sana y hermosa.