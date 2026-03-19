7 ideas creativas para decorar tu casa con plantas de potus colgantes

Su popularidad en la decoración de la casa se debe a su asombrosa capacidad de adaptación: puede sobrevivir en condiciones de poca luz y perdona los olvidos frecuentes en el riego.

Además de su belleza, es una de las plantas con mayor capacidad para purificar el aire, eliminando toxinas comunes en ambientes cerrados.

Sus lianas pueden alcanzar varios metros de largo, lo que permite jugar con la verticalidad en el diseño de interiores, ya sea dejando que caigan libremente o guiándolas para que trepen por estructuras específicas.

7 ideas para decorar la casa con potus colgantes

Aprovechar la caída natural de esta planta puede cambiar por completo la energía de tus ambientes. Aquí tienes 7 formas creativas de integrarlas:

plantas de potus Los esquejes o brazos del potus son ideales para decorar y adornar ambientes o muebles.

Estantes infinitos: coloca varios potus en la parte superior de una biblioteca; las hojas crearán una "cortina verde" que enmarcará tus libros. Macramé artesanal: utiliza colgadores de cuerda o hilo natural para suspender las macetas del techo a diferentes alturas. Marcos de puertas vivos: guía las lianas con ganchos invisibles para que rodeen el marco de una puerta o ventana. Dormitorio selvático: ubica la planta sobre el respaldo de la cama o en una repisa alta para un efecto relajante. Divisor de ambientes: crea una hilera de macetas colgantes para separar visualmente el comedor del living de forma orgánica. Baño con estilo: el potus ama la humedad; colócalo sobre el espejo para un toque de frescura natural. Kokedamas colgantes: usa la técnica japonesa de la "bola de musgo" para suspender tus plantas sin necesidad de macetas tradicionales.

Otras opciones de plantas para decorar la casa

Aunque el potus es el protagonista, existen otras plantas colgantes que pueden complementar el estilo de tu casa, aportando texturas y colores diferentes:

helecho Integrar estas especies junto a tus potus no solo mejorará la estética de tu hogar, sino que creará un ecosistema saludable que invita al bienestar diario.

Cinta (Chlorophytum comosum): Sus hojas largas y arqueadas con bordes blancos generan un contraste lumínico muy atractivo.

Helecho de Boston: Ideal para quienes buscan un volumen frondoso y un verde intenso en zonas de alta humedad.

Rosario (Senecio rowleyanus): Una suculenta colgante con hojas en forma de perlas, perfecta para una decoración minimalista y detallista.