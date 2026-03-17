mariposa hoja seca (1) Cuando esta mariposa cierra sus alas sobre el dorso la semejanza con una hoja muerta.

La especie de mariposa que imita a una hoja seca y el camuflaje es su disfraz perfecto

Un paseo por los bosques y las selvas tropicales puede depararnos una curiosa sorpresa que probablemente nunca se haya visto. Puede que al caminar notemos que, de repente, una hoja seca se levanta del suelo y se aleja volando como si nada, dejándonos pensando cómo es posible que esto suceda.

En realidad no se trata de magia ni nada por el estilo, sino de una mariposa que se puede encontrar en un amplio hábitat que va desde la India hasta Japón y que forma uno de los mejores ejemplos de camuflaje animal en la naturaleza.

Conocida científicamente como Gastropacha quercifolia, este insecto pertenece a la familia Lasiocampidae. No es una especie diurna como las que estamos acostumbrados a ver, sino que descansa por el día para pasar inadvertida frente a aves y pequeños mamíferos y tiene hábitos mayormente nocturnos.

mariposa hoja seca (2) La mariposa hoja seca, conocida científicamente como Gastropacha quercifolia.

Su magia y belleza radica en que al posarse sobre una rama, pliega las alas de modo que oculta su cuerpo y deja visibles bordes irregulares y tonalidades marrón cobrizo, similares a las que vemos en el suelo. Incluso tiene marcas que imitan las nervaduras de una hoja verdadera.

Características de esta mariposa