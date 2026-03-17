El árbol apto para macetas que decora tu balcón con un toque otoñal

granado enano Las flores coloridas del Granado enano adornan el jardín.

Su principal atractivo es su valor ornamental. Durante el verano, se cubre de flores acampanadas de un rojo anaranjado muy vibrante. Al llegar el otoño, sus hojas adquieren un tono amarillo dorado antes de caer, aportando esa calidez otoñal tan buscada en la decoración. Además, produce frutos miniatura que, aunque son técnicamente comestibles, tienen un fin decorativo debido a su tamaño reducido.

Es un árbol de hoja caduca, lo que significa que en invierno mostrará su estructura de ramas, algo que permite jugar con la iluminación nocturna en el balcón. Es extremadamente resistente y soporta mucho mejor el calor que otras especies delicadas.

Cuidados esenciales para el árbol

Para que este árbol prospere en un entorno de maceta, es fundamental seguir estas pautas de mantenimiento:

Iluminación: requiere un sitio del jardín con pleno sol. Para florecer y crecer con éxito, necesita al menos seis horas de luz solar directa al día.

Riego: es resistente a la sequía una vez establecido, pero en maceta el sustrato se seca más rápido. Hay que regar cuando la capa superior de la tierra está seca, evitando siempre el encharcamiento.

flores de granado enano Este árbol es una versión reducida del granado común.