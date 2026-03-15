El árbol que se puede cultivar en maceta y cautiva a los jardineros con sus flores coloridas

arbol camellia japonica Este árbol puede crecer de forma cómoda en maceta. Es importante que el recipiente tenga orificios de drenaje.

Esta planta es originaria de Asia oriental y se caracteriza por su porte erguido y denso. Posee un follaje perenne con hojas coriáceas, de un color verde oscuro muy brillante, que mantienen su atractivo durante todo el año.

Lo que realmente cautiva a los jardineros es su capacidad de florecer cuando el resto del jardín descansa. Sus flores, que aparecen entre el final del invierno y el principio de la primavera, pueden ser simples, semidobles o dobles. La gama de colores va desde blancos puros y rosas delicados hasta rojos intensos y combinaciones jaspeadas.

Cuidados esenciales en maceta

Para que la camelia prospere en maceta, es vital seguir una serie de recomendaciones:

Sustrato ácido: este es el punto más crítico. La camelia requiere un suelo con pH bajo (ácido). Se recomienda usar mezclas específicas para azaleas o camelias, ricas en materia orgánica.

Ubicación: prefiere la media sombra. Un exceso de sol directo puede quemar sus hojas, mientras que una sombra total reducirá la cantidad de flores. Lo ideal es un sitio protegido del viento fuerte.

flores Las flores de la Camellia japónica pueden ser blancas, rosas, rojas o matizadas, con formas simples o dobles.

Riego y drenaje: necesita humedad constante pero nunca encharcamiento. Es fundamental que la maceta tenga buenos orificios de salida para evitar que las raíces se pudran. Es preferible regar con agua de lluvia o filtrada, ya que el exceso de cal en el agua corriente afecta su salud.

Abonado: se debe fertilizar durante la etapa de crecimiento, después de la floración, utilizando productos específicos para plantas acidófilas.

Con los cuidados adecuados, este árbol se convierte en el protagonista indiscutido de cualquier espacio exterior pequeño.