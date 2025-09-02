Cómo eliminar el olor a humedad y transpiración de la ropa deportiva en 2 simples pasos

Cómo usar bicarbonato para eliminar el olor a transpiración de la ropa deportiva

Para que el truco haga efecto deberás, antes de meter la ropa en el lavarropas, colocar las prendas en un balde o recipiente con agua tibia agregando media taza de bicarbonato de sodio. Deja reposar entre 30 minutos y una hora. Este proceso ayuda a neutralizar las bacterias que causan el mal olor y afloja las partículas de sudor impregnadas en las fibras.

El paso 2 es lavar con bicarbonato en el ciclo habitual. Luego del remojo, lavá la ropa en el lavarropas como de costumbre. Para potenciar el efecto, agrega dos cucharadas de bicarbonato directamente en el tambor o mezcladas con el jabón en polvo. El bicarbonato actuará como un desodorizante natural y potencia la acción del detergente, dejando las prendas limpias y libres de olor.

lavar ropa deportiva con bicarbonato Incorporar este truco a la rutina de lavado representa una forma sencilla de mantener la ropa deportiva en óptimas condiciones

Un tip extra que potenciará los beneficios de este truco es que la ropa se seque al aire libre. Siempre que sea posible, seca la ropa deportiva al sol o en un ambiente ventilado. La luz solar ayuda a eliminar bacterias y evita que la humedad vuelva a impregnar las fibras.

Con este método, en apenas dos pasos podrás decirle adiós al olor, a humedad y transpiración en tu ropa deportiva, logrando que quede fresca, lista y lista para tu próximo entrenamiento.