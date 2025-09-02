Inicio Sociedad olor
Cómo eliminar el olor a humedad y transpiración de la ropa deportiva en 2 simples pasos

Después de entrenar o hacer deporte, la ropa que usamos queda con el característico olor a humedad y transpiración, pero con este truco podrás quitarlo

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Hacer ejercicio al menos 3 veces a la semana mejora nuestra salud física y emocional. Por eso muchas personas lo hacen, incluso todos los días. Cuando esto pasa, la ropa que se usa debe lavarse continuamente más allá de que se tenga más prendas. Pues el olor a humedad y transpiración se va a acumulando con los usos.

Esta acumulación de olor es debido al sudor, la falta de ventilación y los tejidos sintéticos que no permiten una completa transpiración. Esto provoca que, incluso después de lavarlas, las prendas queden con un aroma desagradable difícil de quitar. Sin embargo, existe un truco casero muy efectivo para recuperar la frescura de tu indumentaria en apenas dos simples pasos: el uso de bicarbonato de sodio.

rusar ropa deportiva para entrenar
La ropa deportiva junta olor a humedad y transpiraci&oacute;n por el uso, para ello existe un truco muy efectivo

La clave está en aplicar esta técnica que ataque el origen del problema y no solo lo disimulen. Por eso, el truco se basan en el uso de un producto simple que suele estar en cualquier hogar. Siguiendo esta recomendación se logra prolongar la vida útil de las prendas deportivas y evitar el desgaste que generan los lavados intensos con detergentes agresivos o suavizantes que solo enmascaran el mal olor.

Cómo usar bicarbonato para eliminar el olor a transpiración de la ropa deportiva

Para que el truco haga efecto deberás, antes de meter la ropa en el lavarropas, colocar las prendas en un balde o recipiente con agua tibia agregando media taza de bicarbonato de sodio. Deja reposar entre 30 minutos y una hora. Este proceso ayuda a neutralizar las bacterias que causan el mal olor y afloja las partículas de sudor impregnadas en las fibras.

El paso 2 es lavar con bicarbonato en el ciclo habitual. Luego del remojo, lavá la ropa en el lavarropas como de costumbre. Para potenciar el efecto, agrega dos cucharadas de bicarbonato directamente en el tambor o mezcladas con el jabón en polvo. El bicarbonato actuará como un desodorizante natural y potencia la acción del detergente, dejando las prendas limpias y libres de olor.

lavar ropa deportiva con bicarbonato
Incorporar este truco a la rutina de lavado representa una forma sencilla de mantener la ropa deportiva en &oacute;ptimas condiciones

Un tip extra que potenciará los beneficios de este truco es que la ropa se seque al aire libre. Siempre que sea posible, seca la ropa deportiva al sol o en un ambiente ventilado. La luz solar ayuda a eliminar bacterias y evita que la humedad vuelva a impregnar las fibras.

Con este método, en apenas dos pasos podrás decirle adiós al olor, a humedad y transpiración en tu ropa deportiva, logrando que quede fresca, lista y lista para tu próximo entrenamiento.

