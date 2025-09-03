Inicio Sociedad truco
Costura en casa

Cómo hacer una agarradera de tela para olla: con un truco y dos materiales

Las manoplas, agarraderas o repasadores de tela, son un accesorio infaltable en la cocina. Con un truco puedes crear tus agarraderas en casa

Isabella Brosio
Una agarradera de tela bonita y muy segura

Una agarradera de tela bonita y muy segura, perfecta para confeccionar en casa con un truco. 

Cuando cocinamos o calentamos cualquier alimento en el horno o cocina, normalmente tomamos la tapa y las manijas de las sartenes con un repasador o rejilla fina. Esta técnica no es la mejor ni la más segura. Con un truco muy sencillo de costura puedes confeccionar una agarradera de olla, en casa y con pocos materiales.

La costura es una actividad de casa muy gratificante y compleja. Crear tus propias prendas o reciclar ropa vieja para dar vida a un nuevo proyecto, no solo impulsa la creatividad personal, también favorece la economía del hogar, la moda circular y reduce la producción de residuos textiles.

agarradera de tela
La agarradera es un accesorio de cocina indispensable que no puede faltar en casa.

Las agarraderas para olla son indispensables para evitar quemaduras por vapor o contacto con el metal. Muchas veces preparamos unos fideos o verduras con agua caliente y las colocamos en un colador para agua. El vapor nos puede quemar las manos en pocos segundos.

La agarradera de olla más común es la cuadrada de tela o la manopla acolchonada de tela. Hoy te voy a compartir un truco para confeccionar otro modelo, más original, más seguro y más lindo.

Paso a paso con un truco: cómo coser una agarradera de tela para olla

Este truco de costura es muy bonito, sencillo y barato. Para confeccionar la agarradera de olla lo ideal es diseñar un molde en papel previamente para que ambas partes de tela queden iguales. En el tutorial puedes ver mejor el paso a paso.

tutorial de costura
Fotos tomadas del tutorial de costura de Mary Costurando en Instagram.&nbsp;

  1. Recorta cuatro rectángulos de tela de la medida que desees. Lo ideal es que sean dos tiras de doble tela que vayan desde una base de la olla a la otra, pasando por la tapa. También recorta dos rectángulos del mismo tamaño de tela de guata.
  2. Coloca guata entre dos piezas de tela y cose con costura recta todo el borde. Realiza lo mismo con las otras dos tiras.
  3. Dobla cada tira por la mitad y realiza una costura en todo el borde uniendo ambas tiras, pero dejando un orificio en el centro para colocar la tapa de la olla.

¿Qué cosas necesito para empezar a coser en casa?

No basta con un truco. Si vas a incursionar en el universo de la costura en casa es importante armar un costurero bien completo y con materiales de buena calidad.

tijera de costura.jpg
Compra siempre telas de calidad y reutiliza viejos retazos.&nbsp;

  • Nunca pueden faltar unas tijeras bien afiladas en casa y aptas para tela. Las tijeras de papel no sirven para coser.
  • Utiliza agujas de diferentes medidas, dependiendo el grosor de tela.
  • Compra hilos reforzados de algodón o poliéster.
  • Utiliza reglas o centímetros para medir bien las telas.

