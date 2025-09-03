Cómo hacer una agarradera de tela para olla: con un truco y dos materiales

La agarradera de olla más común es la cuadrada de tela o la manopla acolchonada de tela. Hoy te voy a compartir un truco para confeccionar otro modelo, más original, más seguro y más lindo.

Paso a paso con un truco: cómo coser una agarradera de tela para olla

Este truco de costura es muy bonito, sencillo y barato. Para confeccionar la agarradera de olla lo ideal es diseñar un molde en papel previamente para que ambas partes de tela queden iguales. En el tutorial puedes ver mejor el paso a paso.

tutorial de costura Fotos tomadas del tutorial de costura de Mary Costurando en Instagram.

Recorta cuatro rectángulos de tela de la medida que desees. Lo ideal es que sean dos tiras de doble tela que vayan desde una base de la olla a la otra, pasando por la tapa. También recorta dos rectángulos del mismo tamaño de tela de guata. Coloca guata entre dos piezas de tela y cose con costura recta todo el borde. Realiza lo mismo con las otras dos tiras. Dobla cada tira por la mitad y realiza una costura en todo el borde uniendo ambas tiras, pero dejando un orificio en el centro para colocar la tapa de la olla.

¿Qué cosas necesito para empezar a coser en casa?

No basta con un truco. Si vas a incursionar en el universo de la costura en casa es importante armar un costurero bien completo y con materiales de buena calidad.

tijera de costura.jpg Compra siempre telas de calidad y reutiliza viejos retazos.