Con un truco de costurera experta: cómo puedo arreglar un agujero en la tela del sillón

Para realizar este truco de costura en casa primero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Si el sillón se rompió por un enganche o desgaste, puedes arreglarlo solo con hilo y aguja.
Por el contrario, si el sillón se quemó con cigarrillo, vas a tener que colocar un poco de mayonesa en el agujero y raspar lo quemado antes de coser.
Además, es un truco para pequeños orificios en la tela del sillón, no sirve para enormes tajos. En estos casos, lo mejor es llevar los muebles a un experto en tapicería para que sean restaurados. Ahora sí, toma nota y presta mucha atención a este truco de costura en casa.
Así de simple y gracias a este truco de casa puedes tapar los agujeros y quemaduras del sillón. En el tutorial puedes observar mucho mejor el paso a paso.
Es tan natural tener un sillón en casa que casi pasa desapercibido. Nunca nos detenemos a pensar de dónde viene este mueble, por qué surgió y cómo cambió a lo largo de los años.
El sillón nace en el antiguo Egipto como otras tantas cosas y costumbres que utilizamos en el día a día. En estas civilizaciones ya se utilizaban sillas con respaldo y brazos decorados un poco más grandes que las sillas convencionales.
El sillón de ese entonces se elaboraba con maderas con relieves y algunas incrustaciones decorativas. Algunas de estas piezas históricas están exhibidas en diferentes salas y museos repartidos por el mundo.
Con el paso del tiempo, el sillón fue evolucionando y adaptándose a las modas, gustos y tecnologías existentes. Por ejemplo, el sillón de los años 60 es un mueble muy diferente a los reconocidos sillones de casa de los años 20, más elegantes y tallados.