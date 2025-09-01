Inicio Sociedad truco
Muy sencillo

Con un truco de costurera experta: cómo puedo arreglar un agujero en la tela del sillón

El sillón es un accesorio de casa decorativo y funcional. Gracias a un truco de hilos, puedes restaurar los muebles tapizados con pequeñas rajaduras

Isabella Brosio
Un truco barato

Un truco barato, sencillo y muy efectivo para recuperar el sillón de casa. 

Un truco de costura es una técnica, herramienta o procedimiento que permite solucionar cualquier asunto de hilos en casa. Los trucos sirven para restaurar vieja ropa, arreglar agujeros en los tapizados o diseñar prendas nuevas desde cero.

agujero en el sillón
Este truco no sirve en rajaduras u orificios muy grandes en el sill&oacute;n.&nbsp;

Paso a paso y con un truco: cómo restaurar el sillón de casa de manera rápida y artesanal

Para realizar este truco de costura en casa primero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Si el sillón se rompió por un enganche o desgaste, puedes arreglarlo solo con hilo y aguja.

Por el contrario, si el sillón se quemó con cigarrillo, vas a tener que colocar un poco de mayonesa en el agujero y raspar lo quemado antes de coser.

Además, es un truco para pequeños orificios en la tela del sillón, no sirve para enormes tajos. En estos casos, lo mejor es llevar los muebles a un experto en tapicería para que sean restaurados. Ahora sí, toma nota y presta mucha atención a este truco de costura en casa.

truco para arreglar sillón
Foto tomada del tutorial de costura para quemaduras en el sof&aacute; de Homify.

  1. Una vez que el agujero está limpio y libre de quemaduras (en el caso de que el cigarrillo haya sido el culpable), ya puedes comenzar. Para tapar el agujero del sillón primero vas a tener que retirar un pequeño pedazo de tela de los tapizados que no se ven, traseros o inferiores.
  2. Coloca el trozo de tela sobre la zona afectada y utiliza un pegamento para tapizados para sellar el orificio. También puedes arreglar el sillón con hilo, agua y una costura invisible.

Así de simple y gracias a este truco de casa puedes tapar los agujeros y quemaduras del sillón. En el tutorial puedes observar mucho mejor el paso a paso.

Un truco de hilos y algo más: breve historia del sillón

Es tan natural tener un sillón en casa que casi pasa desapercibido. Nunca nos detenemos a pensar de dónde viene este mueble, por qué surgió y cómo cambió a lo largo de los años.

El sillón nace en el antiguo Egipto como otras tantas cosas y costumbres que utilizamos en el día a día. En estas civilizaciones ya se utilizaban sillas con respaldo y brazos decorados un poco más grandes que las sillas convencionales.

sillones
El sill&oacute;n ha evolucionado en fabricaci&oacute;n, textura, comodidad y usos.&nbsp;

El sillón de ese entonces se elaboraba con maderas con relieves y algunas incrustaciones decorativas. Algunas de estas piezas históricas están exhibidas en diferentes salas y museos repartidos por el mundo.

Con el paso del tiempo, el sillón fue evolucionando y adaptándose a las modas, gustos y tecnologías existentes. Por ejemplo, el sillón de los años 60 es un mueble muy diferente a los reconocidos sillones de casa de los años 20, más elegantes y tallados.

