Trucos de limpieza

Aprendé a hacer un desinfectante casero para limpiar el bidé y el inodoro

Usando 5 elementos, te enseñamos a limpiar el inodoro y el bidé para dejarlos impecables en cuestión de minutos

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Usando 5 elementos
Usando 5 elementos, aprendé a limpiar el inodoro y el bidé en pocos minutos

El inodoro y el bidé son algunos de los elementos más sucios de la casa, ya que pueden acumular materia fecal, sarro, bacterias y gérmenes. Si no se los limpia de manera seguida, uno puede adquirir enfermedades y problemas de salud.

Por suerte existen muchos métodos sencillos que ayudan a limpiar estos elementos y eliminar el mal olor de todo el baño en cuestión de minutos. A continuación te enseñamos un método en el que solo tendrás que usar 5 elementos.

¿Cómo crear un desinfectante casero para limpiar el bidé y el inodoro?

Materiales

  • Cloro o lavandina
  • Cepillo o escobilla para limpiar el baño
  • Vinagre blanco
  • Bicarbonato de sodio
  • Jugo de 2 limones
Sarro inodoro.jpg
El inodoro y el bidé pueden limpiarse con el jugo de los limones y con bicarbonato de sodio.

El inodoro y el bidé pueden limpiarse con el jugo de los limones y con bicarbonato de sodio.

Paso a paso

El primer paso para realizar este desinfectante es colocar color en el inodoro y en el bidé y dejarlo reposar unos 15 minutos. La suciedad y el sarro acumulado comenzará a ablandarse poco a poco.

Pasados los 15 minutos, y con la ayuda de un cepillo, comienza a refregar el inodoro y el bidé para terminar de aflojar la suciedad.

En un bowl o recipiente, mezcla una taza de vinagre, media taza de bicarbonato de sodio y una taza de agua. Revuelve bien y coloca esta mezcla en el inodoro y en el bidé. Deja reposar por una hora, y vuelve a usar un cepillo.

El siguiente paso será rociar en el inodoro y en el bidé el jugo de dos limones y enjuaga todo con agua caliente. Finalmente, en caso de que quieras que el baño quede con olor agradable, puedes rociar perfume o algún desodorante de ambiente.

Inodoro.jpg
Usando pocos productos de limpieza, se puede dejar el baño impecable.

Usando pocos productos de limpieza, se puede dejar el baño impecable.

Otro truco que nunca falla para poder retirar el sarro y la suciedad del inodoro y del bidé es frotar medio limón con bicarbonato de sodio por las superficies. También puedes espolvorear bicarbonato de sodio en estas superficies y dejarlos actuar durante un par de minutos.

