Aprendé a hacer un desinfectante casero para limpiar el bidé y el inodoro

El inodoro y el bidé son algunos de los elementos más sucios de la casa, ya que pueden acumular materia fecal, sarro, bacterias y gérmenes. Si no se los limpia de manera seguida, uno puede adquirir enfermedades y problemas de salud.
Por suerte existen muchos métodos sencillos que ayudan a limpiar estos elementos y eliminar el mal olor de todo el baño en cuestión de minutos. A continuación te enseñamos un método en el que solo tendrás que usar 5 elementos.
Materiales
Paso a paso
El primer paso para realizar este desinfectante es colocar color en el inodoro y en el bidé y dejarlo reposar unos 15 minutos. La suciedad y el sarro acumulado comenzará a ablandarse poco a poco.
Pasados los 15 minutos, y con la ayuda de un cepillo, comienza a refregar el inodoro y el bidé para terminar de aflojar la suciedad.
En un bowl o recipiente, mezcla una taza de vinagre, media taza de bicarbonato de sodio y una taza de agua. Revuelve bien y coloca esta mezcla en el inodoro y en el bidé. Deja reposar por una hora, y vuelve a usar un cepillo.
El siguiente paso será rociar en el inodoro y en el bidé el jugo de dos limones y enjuaga todo con agua caliente. Finalmente, en caso de que quieras que el baño quede con olor agradable, puedes rociar perfume o algún desodorante de ambiente.
Otro truco que nunca falla para poder retirar el sarro y la suciedad del inodoro y del bidé es frotar medio limón con bicarbonato de sodio por las superficies. También puedes espolvorear bicarbonato de sodio en estas superficies y dejarlos actuar durante un par de minutos.