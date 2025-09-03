Aprendé a hacer un desinfectante casero para limpiar el bidé y el inodoro

Cloro o lavandina

Cepillo o escobilla para limpiar el baño

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Jugo de 2 limones

Sarro inodoro.jpg El inodoro y el bidé pueden limpiarse con el jugo de los limones y con bicarbonato de sodio.

Paso a paso

El primer paso para realizar este desinfectante es colocar color en el inodoro y en el bidé y dejarlo reposar unos 15 minutos. La suciedad y el sarro acumulado comenzará a ablandarse poco a poco.

Pasados los 15 minutos, y con la ayuda de un cepillo, comienza a refregar el inodoro y el bidé para terminar de aflojar la suciedad.

En un bowl o recipiente, mezcla una taza de vinagre, media taza de bicarbonato de sodio y una taza de agua. Revuelve bien y coloca esta mezcla en el inodoro y en el bidé. Deja reposar por una hora, y vuelve a usar un cepillo.

El siguiente paso será rociar en el inodoro y en el bidé el jugo de dos limones y enjuaga todo con agua caliente. Finalmente, en caso de que quieras que el baño quede con olor agradable, puedes rociar perfume o algún desodorante de ambiente.

Inodoro.jpg Usando pocos productos de limpieza, se puede dejar el baño impecable.

Otro truco que nunca falla para poder retirar el sarro y la suciedad del inodoro y del bidé es frotar medio limón con bicarbonato de sodio por las superficies. También puedes espolvorear bicarbonato de sodio en estas superficies y dejarlos actuar durante un par de minutos.