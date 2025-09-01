Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, descontento por la fecha de la Finalissima con la Selección argentina: "Hubiese preferido..."

Lionel Scaloni expresó su malestars por la cercanía de la fecha de la Finalissima con el inicio del Mundial 2026.

Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni se refirió a la fecha de la Finalissima entre la Selección argentina y España. 

La Selección argentina tendrá un calendario ajustado en la antesala del Mundial 2026. Luego de la última ventana de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, el combinado nacional afrontará una serie de partidos amistosos entre octubre y noviembre, y luego dejará descansará para afrontar la Finalissima ante España ya a inicios del año que viene. En el medio los jugadores continuarán con sus respectivas temporadas, la mayoría radicados en las ligas de Europa.

Sobre el importante compromiso ante la Selección de España, Lionel Scaloni hizo un comentario al respecto de la fecha en la que se llevará a cabo el complicado cotejo. El entrenador de la Selección argentina reclamó la mala organización del evento y expresó su malestar por el día seleccionado para disputarse.

La Selección argentina jugará la Finalissima en marzo ante España.

El malestar de Lionel Scaloni por la fecha de la Finalissima entre la Selección argentina y España

En diálogo con TNT Sports, Scaloni manifestó su descontento por el mes elegido para jugar el compromiso de la Finalissima entre Argentina y España. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", dijo el DT y agregó: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

En ese sentido, el entrenador del Seleccionado nacional argumentó que la fecha no pudo coordinarse debido a las decisiones tomadas en el Viejo Continente respecto al calendario apretado de la Nations League. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, sentenció.

La Finalissima se disputará en el mes de marzo 2026, a solo tres meses del inicio del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, analizó Lionel Scaloni sobre el partido y el trabajo en los meses que restan de cara a la cita mundialista.

En la Finalissima, la Selección argentina defenderá el título que obtuvo en el 2022 ante la Selección de Italia donde la Albiceleste se impuso por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Año en el que también, meses después, se coronó campeona del mundo en Qatar.

