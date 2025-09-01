Lionel Scaloni, descontento por la fecha de la Finalissima con la Selección argentina: "Hubiese preferido..."

En ese sentido, el entrenador del Seleccionado nacional argumentó que la fecha no pudo coordinarse debido a las decisiones tomadas en el Viejo Continente respecto al calendario apretado de la Nations League. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, sentenció.

Embed - Lionel Scaloni y su descontento por la fecha de la Finalissima con la Selección argentina

La Finalissima se disputará en el mes de marzo 2026, a solo tres meses del inicio del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, analizó Lionel Scaloni sobre el partido y el trabajo en los meses que restan de cara a la cita mundialista.

En la Finalissima, la Selección argentina defenderá el título que obtuvo en el 2022 ante la Selección de Italia donde la Albiceleste se impuso por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Año en el que también, meses después, se coronó campeona del mundo en Qatar.