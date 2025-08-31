La reacción de Lionel Scaloni después del anuncio de Messi

Es por eso que el técnico argentino se refirió al trascendental momento: "Forma parte un poco de lo nuestro. Siempre buscamos la melancolía, aún disfrutando. Con Fideo pasó lo mismo".

"Disfrutémoslo mientras lo tengamos. Lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté o esperar cuando dé el anuncio", continuó reflexionando.

En diálogo con TNT Sports Scaloni también dijo: "Es tan importante para el mundo del fútbol, no sólo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora, y no pensar lo que pase en un futuro. Es lo que intentamos como cuerpo técnico, los compañeros intentan disfrutarlo y no agobiarlo tanto".

Además, manifestó que no es fácil tomar la decisión de retirarse de la Selección argentina: "Como no fue fácil para mí dejar de jugar. Es un momento difícil. Él se ganó el derecho de poder decidir cuándo hacerlo y, desde nuestra parte, tendrá todo nuestro apoyo".

Lionel Scaloni - Ángel Di María Lionel Scaloni habló sobre el golazo de Di María en el clásico rosarino.

Lionel Scaloni habló sobre el golazo de Ángel Di María contra Newell's

El sábado 23 de agosto se enfrentó Rosario Central y Newell's por la sexta fecha de la Liga Profesional y Ángel Di María convirtió un golazo de tiro libre y el video dio la vuelta al mundo; es por eso que Scaloni se refirió al gol y la situación del Fideo: "Lo vi, lo vi. Le hizo el gol a Newell's. Sentimientos encontrados, ja. Me alegro un montón por él. Justo a Newell's".

"Él lo dijo, 18 años esperó. Sé muy bien lo que representa para él Central. Es un pibe espectacular, noble. Parece que estaba escrito en su historia, haber vuelto y haber podido hacer el gol, para él y su gente fue emocionante. Desde el punto de vista que tanto lo queremos, me pareció una alegría enorme. Se lo hizo a Newell's, pero estoy contento por él porque es un pibe espectacular", concluyó el entrenador de la Selección argentina.