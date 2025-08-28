Chiqui Tapia se expresó sobre la continuidad del 10.

Y el presidente de la AFA, dejando de lado su rol como dirigente y expresándose como hincha, dio su punto de vista transmitiendo un mensaje de tristeza, pero que - paralelamente - también es de alegría y esperanza.

Chiqui Tapia se refirió a la continuidad de Messi en la Selección argentina y expresó el deseo de todo un país

El dirigente nacido en San Juan se ilusionó con la continuidad de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección argentina: "¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la Selección? Depende de Leo, ojalá que tenga ganas y que pueda seguir jugando porque realmente tener para nosotros el mejor jugador del mundo en el campo de juego es algo que no solo lo disfrutamos, sino que representa muchísimo para el grupo".

Y reafirmó su mensaje: "Siempre decimos lo mismo. Depende de él, de cómo se sienta. Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es, por eso hay que esperar".

En diálogo con TNT Sports, pidió paciencia para con el astro argentino: "Hay que llevar que él viva su día a día y que él decida. La camiseta de la Selección está disponible por todo el tiempo que quiera".

Hay dos amistosos que se jugarán en Estados Unidos, antes de que finalice el año: "Se van a anunciar los partidos de la fecha FIFA de octubre. Uno será con Venezuela en Miami en el Hard Rock Stadium y el otro en Chicago con Puerto Rico, pensando sobre todo en la base del próximo Mundial".

Para concluir, palpitó la previa del próximo Mundial 2026: "También es para ir a ver el centro de alto rendimiento, que la idea es inaugurarlo antes de que comience el Mundial y que la Selección pueda tener alguna práctica ahí".

"Adiós Messi" en el Monumental

El jueves 4 de septiembre todos los hinchas del buen fútbol van a vivir un momento especial porque Lionel Messi dirá "adiós" a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al disputar su último partido como local; una noticia que duele leerla y, créame, también escribirla.

La cita será en el Estadio Monumental a partir de las 20.30 cuando la Selección argentina enfrente a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias. Luego, el martes 9 de septiembre, la Albiceleste jugará contra Ecuador en Guayaquil a partir de las 20, cerrando de esta forma su participación en la que clasificó primera.

