La fuerte confesión de Lionel Messi que anuncia un gran final: "Es el último..."

"Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan", confesó el rosarino con cierta emoción en su voz.

Embed - La fuerte confesión de Lionel Messi respecto de la Selección argentina

Sin embargo, el 10 dejó la puerta abierta a una posible reaparición eventual: "No sé si después habrán amistosos u otros partidos", expresó con cierta incertidumbre al respecto de si volverá a jugar en suelo nacional.

A sus 38 años, Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial 2026 pero se estima que su participación pueda llegar a concretarse. Esta ventana de Eliminatorias y la Copa del Mundo serán los últimos encuentros oficiales del capitán con la camiseta de la Selección argentina.