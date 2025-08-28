Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
La fuerte confesión de Lionel Messi que anuncia un gran final: "Es el último..."

Lionel Messi se refirió a su participación con la Selección argentina en la ventana de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lionel Messi hizo una importante confesión respecto de la Selección argentina. 

Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Inter Miami sobre Orlando City en lo que significó la clasificación de las Garzas -por segunda vez- a la final de la Leagues Cup edición 2025. El capitán regresó a las canchas luego de una lesión muscular en su pierna derecha y se prepara para disputar una nueva fase definitoria este domingo ante Seattle Sounders.

Tras el partido, Messi habló de su retorno e hizo una importante confesión con respecto a la Selección argentina, de cara a la última ventana de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

lionel messi.jpg
Lionel Messi habló de la Selección argentina y la ventana de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

La confesión de Lionel Messi y la fecha de Eliminatorias con la Selección argentina

En el campo de juego del en el Chase Stadium, el 10 se refirió a los encuentros de la semana que viene ante Venezuela y Ecuador con la Selección argentina. En la nota, Messi enfatizó en el partido de local ante la Vinotinto, el próximo jueves, en el estadio Monumental.

"Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan", confesó el rosarino con cierta emoción en su voz.

Sin embargo, el 10 dejó la puerta abierta a una posible reaparición eventual: "No sé si después habrán amistosos u otros partidos", expresó con cierta incertidumbre al respecto de si volverá a jugar en suelo nacional.

A sus 38 años, Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial 2026 pero se estima que su participación pueda llegar a concretarse. Esta ventana de Eliminatorias y la Copa del Mundo serán los últimos encuentros oficiales del capitán con la camiseta de la Selección argentina.

