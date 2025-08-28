Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Inter Miami sobre Orlando City en lo que significó la clasificación de las Garzas -por segunda vez- a la final de la Leagues Cup edición 2025. El capitán regresó a las canchas luego de una lesión muscular en su pierna derecha y se prepara para disputar una nueva fase definitoria este domingo ante Seattle Sounders.
La fuerte confesión de Lionel Messi que anuncia un gran final: "Es el último..."
Lionel Messi se refirió a su participación con la Selección argentina en la ventana de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.