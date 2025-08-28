protegiendo al enemigo-película-netflix Denzel Washington y Ryan Reynolds son los protagonistas de la película Protegiendo al enemigo, disponible en Netflix.

La película de 1 hora 55 minutos, disponible en Netflix, recibió elogios por parte de la crítica mundial. Diairo ABC destacó que "produce esa adrenalina tan beneficiosa para el alma del cine que es su taquilla. Washington se mueve en su personaje como un cochino en su charca".

Netflix: de qué trata la película Protegiendo al enemigo

La película Protegiendo al enemigo, disponible en Netflix desde el miércoles 27 de agosto de 2025, centra su trama en un agente de la CIA que debe trasladar a un peligroso criminal desde una casa segura que sufrió un ataque hasta un nuevo refugio.

Cuando atacan el lugar donde está recluido un peligroso delincuente, el agente de la CIA Matt Weston, interpretado por Ryan Reynolds, debe sacarlo vivo de allí y trasladarlo a un sitio más seguro.

protegiendo al enemigo-película-netflix (1) Protegiendo al enemigo llegó a la plataforma de Netflix el 27 de agosto de 2025.

Tras diez años sin dar señales de vida, Tobin Frost (Denzel Washington), un inteligente y manipulador ex agente de la CIA que se sospecha vendía información secreta, se entrega en el consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos mercenarios atacan el piso franco al que lo llevan los de la Agencia, el agente novato llamado Matt Weston escapa con él. Ambos intentarán sobrevivir para intentar averiguar quién y por qué quieren acabar con ellos.

Netflix: tráiler de la película Protegiendo al enemigo

Embed - Protegiendo al enemigo Trailer Español 2012 - Mixzinet.com

Reparto de Protegiendo al enemigo, película de Netflix

Denzel Washington (Tobin Frost)

Ryan Reynolds (Matt Weston)

Vera Farmiga (Catherine Linklater)

Brendan Gleeson (David Barlow)

Sam Shepard (Harlan Whitford)

Rubén Blades (Carlos Villar)

Nora Arnezeder (Ana Moreau)

Robert Patrick (Daniel Kiefe)

Liam Cunningham (Alec Wade)

Joel Kinnaman (Keller)

protegiendo al enemigo-película-netflix (2) Vera Farmiga tiene uno de los papeles principales en Protegiendo al enemigo.

Dónde ver la película Protegiendo al enemigo, según la zona geográfica