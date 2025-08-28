Denzel Washington es el protagonista de la película que acaba de estrenar en Netflix. Foto: Getty Images.

Netflix tiene un catálogo lleno de series y películas extraordinarias que enriquecen la experiencia del usuario en la plataforma. Muchas de ellas no solo tienen tramas atrapantes, sino que al momento de verlas resultan adictivas. Otras, en cambio, se lucen por sus repartos estelares. Unas pocas, lo tienen todo.

Afortunadamente, el miércoles 27 de agosto de 2025, la plataforma de Netflix anunció el estreno de una de las producciones más grandiosas del mundo: Protegiendo al enemigo (Safe House). Esta película de acción y suspenso tiene como protagonistas a Denzel Washington, Ryan Reynolds y Vera Farmiga, tres de los actorazos de Hollywood más reconocidos.

Protegiendo al enemigo es un thriller del 2012 que lo tiene todo: acción, aventura, comedia, crímen y suspenso. Dirigida por Daniel Espinosa, "'Safe House' es, en esencia y muy logradamente, una juguetona película de persecuciones que además está sorprendentemente bien interpretada", sentenció The New York Times.

Denzel Washington y Ryan Reynolds son los protagonistas de la película Protegiendo al enemigo, disponible en Netflix.

La película de 1 hora 55 minutos, disponible en Netflix, recibió elogios por parte de la crítica mundial. Diairo ABC destacó que "produce esa adrenalina tan beneficiosa para el alma del cine que es su taquilla. Washington se mueve en su personaje como un cochino en su charca".

Netflix: de qué trata la película Protegiendo al enemigo

La película Protegiendo al enemigo, disponible en Netflix desde el miércoles 27 de agosto de 2025, centra su trama en un agente de la CIA que debe trasladar a un peligroso criminal desde una casa segura que sufrió un ataque hasta un nuevo refugio.

Cuando atacan el lugar donde está recluido un peligroso delincuente, el agente de la CIA Matt Weston, interpretado por Ryan Reynolds, debe sacarlo vivo de allí y trasladarlo a un sitio más seguro.

Protegiendo al enemigo llegó a la plataforma de Netflix el 27 de agosto de 2025.

Tras diez años sin dar señales de vida, Tobin Frost (Denzel Washington), un inteligente y manipulador ex agente de la CIA que se sospecha vendía información secreta, se entrega en el consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos mercenarios atacan el piso franco al que lo llevan los de la Agencia, el agente novato llamado Matt Weston escapa con él. Ambos intentarán sobrevivir para intentar averiguar quién y por qué quieren acabar con ellos.

Netflix: tráiler de la película Protegiendo al enemigo

Embed - Protegiendo al enemigo Trailer Español 2012 - Mixzinet.com

Reparto de Protegiendo al enemigo, película de Netflix

  • Denzel Washington (Tobin Frost)
  • Ryan Reynolds (Matt Weston)
  • Vera Farmiga (Catherine Linklater)
  • Brendan Gleeson (David Barlow)
  • Sam Shepard (Harlan Whitford)
  • Rubén Blades (Carlos Villar)
  • Nora Arnezeder (Ana Moreau)
  • Robert Patrick (Daniel Kiefe)
  • Liam Cunningham (Alec Wade)
  • Joel Kinnaman (Keller)
Vera Farmiga tiene uno de los papeles principales en Protegiendo al enemigo.

Dónde ver la película Protegiendo al enemigo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Protegiendo al enemigo se puede ver en Netflix y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película Protegiendo al enemigo (Safe House) se puede alquilar en Apple TV y Amazon.
  • España: la película Protegiendo al enemigo se puede ver en Netflix.

