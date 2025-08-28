En materia de arqueros, todo se mantiene igual con la nómina encabezada por Emiliano Martínez y secundada por Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

En el sector de la defensa, los elegidos por Scaloni también se repiten respecto a anteriores convocatorias pero la sorpresa aparece con la presencia del juvenil Julio Soler (Bournemouth) y el regreso de Marcos Acuña (River).

En el mediocampo no podrá acudir Enzo Fernández por la sanción que recibió en la fecha de Eliminatorias ante Colombia y por ello Scaloni aprovechó para darle lugar a jugadores como Alan Varela (Porto), sumados a los ya conocidos como Alexis Mac Allister o Giovanni Lo Celso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1961069760356942297&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — Selección Argentina (@Argentina) August 28, 2025

En la ofensiva la novedad es sin dudas la aparición de José Manuel López, actual delantero del Palmeiras, ex Lanús, convocado por primera vez a la Selección argentina, El delantero de 24 años podría sumar minutos en alguno de los dos encuentros de cierre del clasificatorio. Además se suma la presencia de las dos joyas ex River, Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen).

Los únicos representantes del fútbol local convocados por Lionel Scaloni son Gonzalo Montiel (River), Acuña (River) y Leandro Paredes (Boca).

La acción para la Selección argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela en el estadio Monumental en lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en suelo nacional.

Y luego continuará el recorrido de la Albiceleste en Guayaquil, cuando visite a Ecuador el 9 de septiembre.