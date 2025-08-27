Casamiento Taylor Swift La artista anunció su casamiento.

Pero por más fanáticas que sean, Lionel Messi lo hizo de nuevo y se quedó "con los tres puntos".

Lionel Messi vs Taylor Swift: el duelo impensado que sorprendió a todos

El casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce dio la vuelta al mundo rápidamente mientras que millones de Swifties se emocionaron hasta las lágrimas por la importancia de la noticia que la artista y el deportista comunicaron en simultáneo en sus redes sociales.

Y aunque Lionel Messi y la cantante estadounidense no tienen ningún duelo "oficialmente" declarado, se encontró la manera de enfrenarlos; al menos de manera lúdica y con estadísticas concretas que pusieron en manifiesto que el astro argentino se quedó con una victoria más que contundente.

Es que cuando Lionel Messi y la Selección argentina se consagraron al lograr la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022, la Pulga publicó una foto con el trofeo que alcanzó los 10 millones de Me Gusta en apenas 40 minutos.

Por su lado, el anuncio de Taylor Swift alcanzó la misma cifra, pero tras una hora y tres minutos. Es decir, el astro argentino logró la histórica marca en 23 minutos menos que la cantante pop del momento.

Hoy en día la foto de Messi con el trofeo más hermoso de todos tiene más de 74 millones de Me Gusta mientras que, luego de 24 horas, la artista superó los 30 millones de Me Gusta. En la previa del Mundial 2026 en Argentina ya estamos listos para cantar: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".

Lionel Messi - Copa del Mundo La foto de Lionel Messi que emocionó a todos.

La foto que todavía no llegó

Aunque Lionel Messi y Taylor Swift han coincidido en varios eventos, por el momento no se ha dado a conocer ninguna foto que los muestre juntos. En 2024 Antonela Rocuzzo publicó un video en el sector vip del concierto que la estadounidense realizó en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lionel Messi - Taylor Swift Tiempo atrás la Inteligencia Artificial imaginó cómo sería una fotografía de los dos juntos.

Más adelante, el astro argentino y la artista estuvieron presentes en el Super Bowl, pero al parecer no hubo una fotografía que haya registrado alguna posible reunión entre los dos craks.