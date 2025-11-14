Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad

¿Qué derechos o beneficios brinda el CUD?

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.

Discapacidad Gracias al CUD puedes obtener el símbolo internacional de acceso.

¿Cómo obtener el CUD?

Según la página web del Gobierno Nacional, el paso a paso para obtener el CUD es el siguiente:

Una vez que tengas a mano toda la documentación necesaria (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios), tendrás que acercarte al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Rampa discapacidad Gracias al CUD se puede acceder a beneficios de salud y transporte.

Es importante destacar que, en la mayoría de las provincias, el turno para la Junta Evaluadora se solicita a través de la web de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o de la Secretaría de Salud/Desarrollo Social de la provincia o municipio correspondiente. Además, también puede ocurrir que te pidan cargar la documentación de manera digital.