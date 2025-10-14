Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios brinda a partir de octubre

En la siguiente nota te diremos cuáles son los beneficios y derechos que brinda el CUD y qué documentos hay que presentar para poder obtenerlo.

Certificado Único de Discapacidad Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD. Fuente: Martín Pravata

¿Qué documentación hay que presentar para obtener el CUD?

Según la página oficial del Gobierno Nacional, la documentación a presentar para obtener el Certificado Único de Discapacidad es la siguiente: