El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento de vital importancia para que las personas con discapacidad puedan acceder a las prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales, entre otros derechos.
Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios brinda a partir de octubre
Estos son todos los beneficios y derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD
En la siguiente nota te diremos cuáles son los beneficios y derechos que brinda el CUD y qué documentos hay que presentar para poder obtenerlo.
¿Qué documentación hay que presentar para obtener el CUD?
Según la página oficial del Gobierno Nacional, la documentación a presentar para obtener el Certificado Único de Discapacidad es la siguiente:
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que te atienden.
- Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
- Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
- Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
- Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.
¿Qué beneficios o derechos brinda el CUD?
Los beneficios o derechos que brinda el CUD son los siguientes:
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para comprar automotores.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento. Este símbolo se puede obtener de manera digital. Para conocer más información al respecto, te aconsejamos consultar el siguiente link.