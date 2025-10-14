Inicio Sociedad Certificado Único de Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios brinda a partir de octubre

Estos son todos los beneficios y derechos que brinda el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento de vital importancia para que las personas con discapacidad puedan acceder a las prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales, entre otros derechos.

En la siguiente nota te diremos cuáles son los beneficios y derechos que brinda el CUD y qué documentos hay que presentar para poder obtenerlo.

Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

¿Qué documentación hay que presentar para obtener el CUD?

Según la página oficial del Gobierno Nacional, la documentación a presentar para obtener el Certificado Único de Discapacidad es la siguiente:

  • Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
  • Certificados e informes de profesionales que te atienden.
  • Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
  • Documento de identidad original y legible.
  • Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
  • Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
  • Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
  • Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.
El Certificado Único de Discapacidad es válido en todo el país.

¿Qué beneficios o derechos brinda el CUD?

Los beneficios o derechos que brinda el CUD son los siguientes:

  • Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
  • Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
  • Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
  • Eximición de algunas tasas municipales.
  • Beneficios para comprar automotores.
  • El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento. Este símbolo se puede obtener de manera digital. Para conocer más información al respecto, te aconsejamos consultar el siguiente link.

