La Dirección Nacional de Vialidad informó que este martes el Acceso Este estará cortado a la altura de calle Urquiza, en sentido oeste-este, para retirar un contador de tránsito del cantero central. Los trabajos comenzarán a las 10 y estiman que demandarán una hora y media.
Por obras de Vialidad, interrumpen el tránsito en el Acceso Este durante una hora y media
Vialidad retirará un contador de tránsito. Los trabajos arrancan a las 10 y durarán aproximadamente una hora y media. Habrá desvíos
La alteración tendrá lugar a algunos metros de la zona del Carrefour, en las que trochas conectan con San Martín, Santa Rosa, etcétera. La calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración (entrada a Urquiza), según explicaron oficialmente desde el organismo. Los conductores podrán reincorporarse al acceso por el carril de aceleración.
El orden del tránsito estará a cargo de personal de Tránsito de Guaymallén y pidieron circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones de los trabajadores presentes en el lugar.
Los cortes de tránsito en Mendoza, a la orden del día
En los últimos tiempos, quienes circulan por el Gran Mendoza se han encontrado con diversos cortes que, a primera hora de la mañana, alteran la rutina diaria y demandan niveles de paciencia que no todos tienen.
En agosto fue un reactor de 400 toneladas que viajó desde IMPSA hasta una dependencia de YPF, afectando la circulación en el Acceso Sur durante varias jornadas y llamando la atención de los que pasaban por ahí.
Pero al menos eso estaba más o menos programado. En cambio, el socavón que se abrió a principios de octubre en esa misma vía descolocó a las autoridades e hizo que la Municipalidad de Luján de Cuyo tuviera que trabajar en tiempo récord para reparar un caño cloacal que se había degradado y generó el enorme pozo.
Por suerte, en este último caso no se registraron heridos ni accidentes de consideración. Pero algo es seguro: cada tanto, el tránsito en Mendoza sigue siendo noticia.