Antonela Murga, víctima del accidente en el Acceso Este, recuperó la conciencia en la clínica

El accidente ocurrió en la mañana del sábado 8 de agosto.

El niño continúa internado, mientras la nena fue dada de alta.

Una recuperación larga tras el accidente

La recuperación de la mujer representa un avance importante para su familia, aunque todavía no implica que esté fuera de peligro ni que pueda recibir el alta médica. Antonela deberá atravesar meses de rehabilitación y varias cirugías.

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto, cuando dos camionetas circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste. Una de ellas era conducida por el único imputado, Francisco Iván Santos, de 19 años, quien quedó acusado de homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por ser más de una las víctimas. En la otra viajaban Claudio Assenza -conductor y víctima fatal- su esposa Antonela y sus dos hijos. Tras un primer choque, ambos vehículos hicieron un trompo, volvieron a impactar, atravesaron el guardarrail y cayeron desde el puente hacia calle Alberdi.

Como consecuencia del choque murió Assenza, mientras Antonela y su hijo de 10 años sufrieron graves consecuencias y continúan internados. En tanto, La hija de 7 años, estuvo internada en el Notti pero recibió el alta médica algunos días después del accidente.

Antonela y su hijo cuando era más pequeño. Hoy los dos luchan por recuperarse. Redes sociales

Cuál es el estado del niño accidentado

En el caso de niño de 10 años, este continúa internado en el Hospital Español de Mendoza. Si bien ha presentado algunos avances, la recuperación es más lenta que la de su mamá. Desde su entorno familiar contaron que el menor está despierto, pero en un estado de vigilia, producto del traumatismo que sufrió durante el incidente.

La familia de las víctimas del accidente pertenece a la Iglesia Católica y pide oraciones y misas en forma permanente por la recuperación de la mujer y el niño.

La causa judicial también avanza

Santos (19) resultó imputado por homicidio y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, aunque recuperó la libertad dos días después tras abonar una caución de 10 millones de pesos.

En tanto, la jueza Dolores Ramón autorizó un pedido clave de la defensa para peritar y escanear la computadora del vehículo de las víctimas. La medida, que la Fiscalía de Tránsito había rechazado inicialmente por considerarla impertinente, busca determinar la velocidad a la que circulaba la familia. El resultado de esta pericia será determinante para reconstruir la mecánica exacta del hecho antes de definir la responsabilidad legal definitiva de Santos.