El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca tras la derrota de River

Salas saltó para pegarle una piña al seguidor del Xeneize y luego siguió caminando rumbo al vestuario. El muchacho tambaleó por unos segundos pero no llegó a caer al suelo, y luego de reponerse, se fue rápidamente para otro lado para alejarse de esta situación.

Qué dijo el joven agredido por Maxi Salas

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasaron los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, le dijo este lunes Uriel Hamra al canal TN.

“No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, añadió.

Ña Justicia le labró una acta de contravención a Hamra por ingresar de forma indebida al campo de juego (infracción al artículo 111 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires) y por incitar al desorden.