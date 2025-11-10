Inicio Ovación Fuera de Juego Maximiliano Salas
Tremendo

El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca tras la derrota de River

El delantero de River Maximiliano Salas agredió a un hincha de Boca que estaba grabando y burlándose del equipo millonario tras la caída ante el Xeneize

Por UNO
Un joven se burló de la derrota de River y Maxi Salas lo agredió.

Se viralizó el video donde el delantero de River Plate Maximiliano Salas agredió a un hincha de Boca Juniors que estaba grabando y burlándose del equipo millonario este domingo tras la derrota frente al Xeneize en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Tras la dura caída por 2 a 0 de River, Maximiliano Salas fue protagonista de una particular situación, ya que cuando el equipo se marchaba rumbo al vestuario, agredió a un hincha. La impotencia del atacante se vio en esa acción, ya que Boca le pasó por arriba a River.

Maxi Salas
Maxi Salas agredi&oacute; a un hincha.

Maxi Salas agredió a un hincha.

Mientras caminaba junto al resto del plantel camino al vestuario, el ex delantero de Racing, que fue titular y completó los 90 minutos, se enojó por el accionar de una persona que estaba grabando en medio de los futbolistas del Millonario, por lo que fue directamente a atacarlo.

Salas saltó para pegarle una piña al seguidor del Xeneize y luego siguió caminando rumbo al vestuario. El muchacho tambaleó por unos segundos pero no llegó a caer al suelo, y luego de reponerse, se fue rápidamente para otro lado para alejarse de esta situación.

Qué dijo el joven agredido por Maxi Salas

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasaron los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, le dijo este lunes Uriel Hamra al canal TN.

“No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, añadió.

Ña Justicia le labró una acta de contravención a Hamra por ingresar de forma indebida al campo de juego (infracción al artículo 111 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires) y por incitar al desorden.

