¿Entró o no entró?: el gol polémico que puede definir el descenso de Godoy Cruz

Godoy Cruz quedó al borde del descenso al perder 2-1 ante Atlético Tucumán, pero quedó la polémica por el primer gol del Decano en el que la imagen no es clara sobre si la pelota supera la línea de gol.
Godoy Cruz quedó al borde del descenso al perder ante Atlético Tucumán, pero quedó la polémica por el primer gol del Decano.
Godoy Cruz quedó al borde del descenso al perder 2-1 ante Atlético Tucumán, pero quedó la polémica por el primer gol del Decano en el que la imagen no es clara sobre si la pelota supera la línea de gol.
En el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura, iban 19 minutos cuando llegó la apertura del marcador.
En una jugada desafortunada, el lateral de Godoy Cruz Juan Morán intentó despejar un centro al área chica, pero terminó desviando el balón hacia su propio arco, descolocando al arquero Franco Petroli.
La duda y la polémica estuvo en que la pelota pegó en el palo, fue hacia el centro del arco sobre la línea de gol y para muchos no entró.
Si bien después hubo dos goles más (uno para cada equipo) el tanto de la polémica condicionó al Tomba que jugó con la presión de estar en desventaja.