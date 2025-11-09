El golazo de Lautaro Martínez con el que Inter ganó y es líder de la Serie A

Lautaro Martínez fue el encargado de abrir el marcador. El delantero argentino que recién a los dos minutos de juego anotó con una exquisita definición al ángulo tras un pase del lateral italiano Alessandro Bastoni.

Ya en el segundo tiempo, cuando iba una hora de juego, el francés Ange-Yoan Bonny estampó el 2-0 definitivo para el Inter, que gracias a esta victoria alcanzó los 24 puntos y trepó a la primera posición junto a la Roma.