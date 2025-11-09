El golazo de Lautaro Martínez con el que Inter ganó y es líder de la Serie A

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1987610444169715897&partner=&hide_thread=false
El Inter se vio beneficiado en esta fecha por la dura derrota 2-0 que sufrió el Napoli ante el Bologna, que terminó perdiendo el liderazgo en el torneo doméstico de Italia.
Los números de Lautaro Martínez en el Inter
Lautaro Martínez logró su cuarto gol en la Serie A y acumula un total de 161 goles en 349 partidos con el Inter. Además, se le suman 52 asistencias y 7 títulos con la escuadra italiana. El delantero surgido de las inferiores de Racing también cuenta con una destacada carrera en la selección argentina, en la que lleva 35 tantos en 74 encuentros, con cuatro estrellas.