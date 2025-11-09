Inicio Ovación Fútbol Lautaro Martínez
El golazo de Lautaro Martínez con el que Inter ganó y es líder de la Serie A

El Inter de Milán, con un golazo de Lautaro Martínez, le ganó a la Lazio y es líder junto a la Roma

Por UNO
Lautaro Martínez anda derecho.

Lautaro Martínez marcó un golazo este domingo en la undécima fecha de la Serie A de Italia. El Inter de Milán, con un tanto del delantero campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, le ganó a la Lazio por 2 a 0 y es líder junto a la Roma.

Lautaro Martínez fue el encargado de abrir el marcador. El delantero argentino que recién a los dos minutos de juego anotó con una exquisita definición al ángulo tras un pase del lateral italiano Alessandro Bastoni.

Lautaro Martínez marcó un golazo.

Ya en el segundo tiempo, cuando iba una hora de juego, el francés Ange-Yoan Bonny estampó el 2-0 definitivo para el Inter, que gracias a esta victoria alcanzó los 24 puntos y trepó a la primera posición junto a la Roma.

El Inter se vio beneficiado en esta fecha por la dura derrota 2-0 que sufrió el Napoli ante el Bologna, que terminó perdiendo el liderazgo en el torneo doméstico de Italia.

Los números de Lautaro Martínez en el Inter

Lautaro Martínez logró su cuarto gol en la Serie A y acumula un total de 161 goles en 349 partidos con el Inter. Además, se le suman 52 asistencias y 7 títulos con la escuadra italiana. El delantero surgido de las inferiores de Racing también cuenta con una destacada carrera en la selección argentina, en la que lleva 35 tantos en 74 encuentros, con cuatro estrellas.

