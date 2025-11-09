Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca venció a River 2 a 0 y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. De esta manera, El Xeneize se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y a los playoffs del Torneo Clausura.
"Vamos Boca, carajo"
El emotivo video con el que Boca incluyó a Russo en los festejos por la victoria frente a River
Boca no se olvidó de Miguel Ángel Russo luego de conseguir la victoria en el Superclásico frente a River en La Bombonera
Como no podía ser de otra manera, desde las redes sociales del club recordaron a Miguel Ángel Russo con un vídeo en el que se lo ve celebrando. "Vamos Boca, carajo".
