Torneo Regional Amateur: así les fue a los mendocinos en la tercera fecha

Este fin de semana se jugó la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, el certamen que es organizado por el Consejo Federal de AFA y donde participan quince equipos mendocinos. En esta edición la integran 332 clubes de todo el país, El campeonato otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.
Este domingo se terminó la primera rueda de las cuatro zonas donde participan los equipos mendocinos.
Zona 4 -
Por la zona 4 el sábado Ferro de General Alvear superó de local por 1 a 0 a Rincón de Atuel con gol de Fausto Serquera Mientras que se suspendió el partido que debían jugar Deportivo Malargüe con Huracán de San Rafael por la intensa lluvia.
Zona 5 -
Pacífico de General Alvear el equipo dirigido por Daniel Dobrik le ganó 2 a 1 de visitante a Villa Atuel. Gerónimo Contreras marcó para la Topadora Roja. Los goles del Lobo los marcaron Maximiliano Herrera de penal y Santos Bacigalupe.
El Lobo ha ganado los tres partidos que disputó y es el puntero con 9 puntos.
Mientras que el otro cotejo lo protagonizaron Sportivo Pedal de San Rafael superó este domingo por 4 a 2 a Vialidad en Malargüe. Maxi Gijón con un doblete, Santiago Colombi y Esteban Herrera anotaron los goles. Mientras que para el local convirtieron Nahuel Rojas y Theo López de penal.
Zona 7
Por la Zona 7 , Atlético Argentino le ganó 3 a 1 a La Dormida de Rivadavia. Los goles de la Academia fueron convertidos por Emanuel Lucero, Isaías Guzmán y Luciano Villalobos y es el líder de la Zona.
Mientras que Arenas Raffo (Rivadavia) y FADEP empataron sin goles.