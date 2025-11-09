Torneo Regional Amateur: así les fue a los mendocinos en la tercera fecha

Ferro de General Alvear.---- Ferro de General Alvear logró tres puntos muy importantes frente a Rincón del Atuel.

Zona 4 Regional Amateur.

Zona 5 -

Pacífico de General Alvear el equipo dirigido por Daniel Dobrik le ganó 2 a 1 de visitante a Villa Atuel. Gerónimo Contreras marcó para la Topadora Roja. Los goles del Lobo los marcaron Maximiliano Herrera de penal y Santos Bacigalupe.

Zona 5 Regional Amateur.

El Lobo ha ganado los tres partidos que disputó y es el puntero con 9 puntos.

Mientras que el otro cotejo lo protagonizaron Sportivo Pedal de San Rafael superó este domingo por 4 a 2 a Vialidad en Malargüe. Maxi Gijón con un doblete, Santiago Colombi y Esteban Herrera anotaron los goles. Mientras que para el local convirtieron Nahuel Rojas y Theo López de penal.

Zona 7

Por la Zona 7 , Atlético Argentino le ganó 3 a 1 a La Dormida de Rivadavia. Los goles de la Academia fueron convertidos por Emanuel Lucero, Isaías Guzmán y Luciano Villalobos y es el líder de la Zona.

Zona 7

Mientras que Arenas Raffo (Rivadavia) y FADEP empataron sin goles.