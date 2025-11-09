Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Torneo Regional Amateur: así les fue a los mendocinos en la tercera fecha

Los equipos mendocinos jugaron la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025, en el cierre de la primera rueda de la Zona Cuyo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pacífico de General Alvear es el puntero de la Zona 5, ganó los tres partidos que disputó.

Gentileza: 2625 Multimedia

Este fin de semana se jugó la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, el certamen que es organizado por el Consejo Federal de AFA y donde participan quince equipos mendocinos. En esta edición la integran 332 clubes de todo el país, El campeonato otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

Este domingo se terminó la primera rueda de las cuatro zonas donde participan los equipos mendocinos.

Atletico Argentino Isaías Guzmán.-
Isaías Guzmán, marcó uno de los goles del Atlético Argentino que es puntero en la Zona 7.

Zona 4 -

Por la zona 4 el sábado Ferro de General Alvear superó de local por 1 a 0 a Rincón de Atuel con gol de Fausto Serquera Mientras que se suspendió el partido que debían jugar Deportivo Malargüe con Huracán de San Rafael por la intensa lluvia.

Ferro de General Alvear.----
Ferro de General Alvear logró tres puntos muy importantes frente a Rincón del Atuel.

Zona 4 Regional Amateur.

Zona 5 -

Pacífico de General Alvear el equipo dirigido por Daniel Dobrik le ganó 2 a 1 de visitante a Villa Atuel. Gerónimo Contreras marcó para la Topadora Roja. Los goles del Lobo los marcaron Maximiliano Herrera de penal y Santos Bacigalupe.

Zona 5 Regional Amateur.

El Lobo ha ganado los tres partidos que disputó y es el puntero con 9 puntos.

Mientras que el otro cotejo lo protagonizaron Sportivo Pedal de San Rafael superó este domingo por 4 a 2 a Vialidad en Malargüe. Maxi Gijón con un doblete, Santiago Colombi y Esteban Herrera anotaron los goles. Mientras que para el local convirtieron Nahuel Rojas y Theo López de penal.

Zona 7

Por la Zona 7 , Atlético Argentino le ganó 3 a 1 a La Dormida de Rivadavia. Los goles de la Academia fueron convertidos por Emanuel Lucero, Isaías Guzmán y Luciano Villalobos y es el líder de la Zona.

Zona 7

Mientras que Arenas Raffo (Rivadavia) y FADEP empataron sin goles.

