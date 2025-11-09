Juanfer Quintero se cruzó feo con un periodista tras la derrota de River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987657234692690169&partner=&hide_thread=false "JAMÁS LE HARÍA UNA CAMA A UN ENTRENADOR"



El enojo de Juanfer Quintero con un periodista

Tras la respuesta del futbolista hubo otra pregunta fuerte del periodista y el colombiano le respondió: “Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué crees que dice?… me parece que no eres profesional”.

La figura de la Selección de Colombia le dijo: “Discúlpame, te lo respondo: cada uno tiene su profesión y se respeta. Nadie pone en duda nunca tu actitud como ser humano y creo que esas preguntas siempre están al borde de la falta de respeto… disculpa que te lo diga.”

Quintero agregó: “Me dolió, pero aun así nunca te falté el respeto y mi trabajo siempre ha sido bueno… por lo que jamás le haría la cama a un entrenador.”

Tras el tenso cruce, el episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron el video del momento y expresaron sus opiniones sobre la reacción del futbolista colombiano.