Juanfer Quintero se cruzó feo con un periodista tras la derrota de River

El volante de River Juan Fernando Quintero se enojó con un periodista tras la derrota 2-0 frente a Boca. El cronista le hizo una pregunta picante.
“Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada… creo que haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros y a este escudo grande, he hecho historia con River… a nadie se le puede olvidar”, contestó Quintero a una pregunta pos partido.
El colombiano dijo que el equipo está en un momento “muy difícil” y resaltó que no le dará importancia a cosas que no importan, enfrentando al comunicador. Además, otra periodista le recalcó si le molestaba que dijeran que le sueltan la mano al entrenador, y Juanfer contestó inmediatamente: “Él dijo”.
Tras la respuesta del futbolista hubo otra pregunta fuerte del periodista y el colombiano le respondió: “Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué crees que dice?… me parece que no eres profesional”.
La figura de la Selección de Colombia le dijo: “Discúlpame, te lo respondo: cada uno tiene su profesión y se respeta. Nadie pone en duda nunca tu actitud como ser humano y creo que esas preguntas siempre están al borde de la falta de respeto… disculpa que te lo diga.”
Quintero agregó: “Me dolió, pero aun así nunca te falté el respeto y mi trabajo siempre ha sido bueno… por lo que jamás le haría la cama a un entrenador.”
Tras el tenso cruce, el episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron el video del momento y expresaron sus opiniones sobre la reacción del futbolista colombiano.