Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán, quedó último, y dependerá de un milagro para salvar la categoría

Godoy Cruz juega ante Atlético Tucumán por la 15ª y penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional un partido de suma importancia, de cara a la permanencia del Tomba en la máxima categoría. El encuentro se disputa en el estadio Presidente Fierro bajo el arbitraje de Sebastián Zunino.
► GOL de Atlético Tucumán (1 a 0). A los 18 minutos, en el primer ataque del local, una pelota cruzada al segundo palo , y ante la palomita de Ramiro Ruiz, Juan Moran cabeceó, dio en el palo y se fue hacia el arco. Su compañero Rasmussen, aparentemente, no la pudo sacar sobre la línea y el árbitro Zunino decretó autogol de Morán.
► GOL de Atlético Tucumán (2 a 0): Tras un tiro libre, a los 70', Marcelo Ortiz ganó la espalda de los defensores, y de cabeza anotó el segundo tanto para el dueño de casa.
► GOL de Godoy Cruz (2 a 1): a los 80' Santino Andino aprovechó una habilitación del arquero Mansilla, que no retuvo el remate de Barrea y se la sirvió al delantero que descontó y encendió la esperanza tombina,
Claro penal no sancionado para el Tomba. Cuando se jugaban dos minutos adicionados al primer tiempo, llegó otra jugada polémica en contra de Godoy Cruz. Centro desde la derecha de Lucas Arce, cabezazo de Agustín Auzmendi, y la pelota, rumbo al gol, fue desviada claramente con la mano por Damián Martínez en el área chica, pero no se sancionó el penal.
El complemento
Godoy Cruz no mejoró mucho en cuanto al orden, pero siguió insistiendo con más gana que ideas. Pero una distracción a los 25 del complemento permitió que el Decano estirara ventaja. El zaguero Ortiz le ganó arriba a la defensa tombina y de cabeza puso el 2 a 0.
Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29.
Godoy Cruz, dirigido por Omar Asad juegan de local el próximo domingo (a las 14) frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses. El Tomba deberá ganar por un amplio margen, y esperar que Aldosivi pierda con San Martín (SJ).
La síntesis
Torneo Clausura -15ª fecha-
Estadio: Monumental Presidente Fierro (Atl. Tucumán)
Árbitro: Sebastián Zunino
Atlético Tucumán (1): Matías Mansilla; Miguel Brizuela, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Damián Martínez; Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Ruiz; Leandro Diaz. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Juan Morán, Federico Rasmussen, Juan Escobar, Lucas Arce; Vicente Poggi, Santino Andino, Nicolás Fernández, Pol Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Omar Asad.