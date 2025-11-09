Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán, quedó último, y dependerá de un milagro para salvar la categoría

► GOL de Godoy Cruz (2 a 1): a los 80' Santino Andino aprovechó una habilitación del arquero Mansilla, que no retuvo el remate de Barrea y se la sirvió al delantero que descontó y encendió la esperanza tombina,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987705779806196071&partner=&hide_thread=false HAY PARTIDO E ILUSIÓN DEL TOMBA: Andino aprovechó un error de Mansilla y puso el 1-2 de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PfkDmAmA4k — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

futbol-clausura-atletico tucuman-godoy cruz-pol fernandez Pol Fernández.

Primer tiempo

Godoy Cruz estaba jugando mejor que el dueño de casa, y en una polémica jugada -primer avance de los tucumanos- llegó el gol que los puso en ventaja.

Se encendió Santino Andino y hubo chances de empatar. Sobre el final del período inicial Santino Andino comenzó a atacar con más convicción y así llevó peligro al arco de Matías Mansilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987685825669189892&partner=&hide_thread=false UNA JUGADA DE LA QUE SE HABLARÁ MUCHO TIEMPO: GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN PARA EL 1-0 ANTE GODOY CRUZ. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a8mXQk3AWp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Claro penal no sancionado para el Tomba. Cuando se jugaban dos minutos adicionados al primer tiempo, llegó otra jugada polémica en contra de Godoy Cruz. Centro desde la derecha de Lucas Arce, cabezazo de Agustín Auzmendi, y la pelota, rumbo al gol, fue desviada claramente con la mano por Damián Martínez en el área chica, pero no se sancionó el penal.

El complemento

Godoy Cruz no mejoró mucho en cuanto al orden, pero siguió insistiendo con más gana que ideas. Pero una distracción a los 25 del complemento permitió que el Decano estirara ventaja. El zaguero Ortiz le ganó arriba a la defensa tombina y de cabeza puso el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1987704390568820893&partner=&hide_thread=false ¡TRANQUILIDAD DECANA!



Enorme cabezazo de Ortiz y el 2-0 de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz, en un gol que vale la permanencia en Primera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/Z98jWFNMvr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987692463759257899&partner=&hide_thread=false TODO GODOY CRUZ PIDIÓ PENAL ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN POR MANO: ¿QUÉ TE PARECIÓ?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2dXBwdW35K — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Con el triunfo de Aldosivi 1 a 0 contra Banfield, el Tiburón se fue a 30 puntos, y el Tomba y San Martín de San Juan igualan ahora en el último peldaño de este escalafón con 29.

Godoy Cruz, dirigido por Omar Asad juegan de local el próximo domingo (a las 14) frente a Deportivo Riestra y los sanjuaninos visitan a los marplatenses. El Tomba deberá ganar por un amplio margen, y esperar que Aldosivi pierda con San Martín (SJ).

La síntesis

Torneo Clausura -15ª fecha-

Estadio: Monumental Presidente Fierro (Atl. Tucumán)

Árbitro: Sebastián Zunino

Atlético Tucumán (1): Matías Mansilla; Miguel Brizuela, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Damián Martínez; Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Ruiz; Leandro Diaz. DT: Hugo Colace.

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Juan Morán, Federico Rasmussen, Juan Escobar, Lucas Arce; Vicente Poggi, Santino Andino, Nicolás Fernández, Pol Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Omar Asad.

Gol: 18' autogol de Morán (AT)

Cómo está la tabla anual