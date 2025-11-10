Torneo Clausura: cómo está la lucha por la permanencia tras la derrota de Godoy Cruz en Tucumán
Godoy Cruz perdió 2 a 1 ante Atlético Tucumán y quedó en descenso directo. En la última fecha se definirá su permanencia en Primera División.
Por UNO
Aldosivi logró este domingo un agónico triunfo ante Banfield, en un partido polémico, en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y lo complicó a Godoy Cruz en la lucha por la permanencia. El Tomba, con la derrota ante Atlético Tucumán, quedó en descenso directo a una fecha del final del torneo Clausura.
Hay que aclarar que dos equipos pierden la categoría en esta temporada: uno es el último de los Promedios y el otro de la Tabla Anual. San Martín de San Juan estaría perdiendo en la tabla de los Promedios y el Tomba en la Anual.
Para el Tiburón marplatense anotó de penal Federico Gino en tiempo de descuento. Con este resultado, el equipo de Guillermo Farré quedó 28° en la Tabla Anual con 30 puntos: le saca 2 unidades de ventaja a San Martín de San Juan y Godoy Cruz.
En la última fecha Godoy Cruz será local ante Deportivo Riesta y el conjunto marplatense se jugará la permanencia ante los sanjuaninos.
Este domingo además el triunfo de Aldosivi ante Banfield, Sarmiento de Junín superó de local a Instituto.
La lucha por la permanencia en la Liga Profesional
Promedios (desciende el último)
San Martín de San Juan, está último, y tiene un promedio de 0,903. Aldosivi, por su parte, 0.968; y un poco más alejados están Sarmiento (1,018) y Gimnasia La Plata (1,116).
Tabla Anual (desciende el último)
Godoy Cruz está último con 28 puntos, y Aldosivi 30, Gimnasia y Esgrima 32, Instituto, Newell's y Talleres, 33 aseguraron su permanencia.
La última fecha será crucial para Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín (SJ)
Godoy Cruz jugará en el Feliciano Gambarte ante Deportivo Riestra, mientras que Aldosivi, en Mar del Plata, enfrentará a San Martín de San Juan, con día y horario a confirmar.
Godoy Cruz llega obligado a ganarle a Deportivo Riestra para forzar un desempate siempre y cuando Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan.