Torneo Clausura: cómo está la lucha por la permanencia tras la derrota de Godoy Cruz en Tucumán

Godoy Cruz perdió 2 a 1 ante Atlético Tucumán y quedó en descenso directo. En la última fecha se definirá su permanencia en Primera División.

Godoy Cruz perdió en Tucumán y quedó complicado porque Aldosivi ganó en Mar del Plata.

Aldosivi logró este domingo un agónico triunfo ante Banfield, en un partido polémico, en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y lo complicó a Godoy Cruz en la lucha por la permanencia. El Tomba, con la derrota ante Atlético Tucumán, quedó en descenso directo a una fecha del final del torneo Clausura.

Hay que aclarar que dos equipos pierden la categoría en esta temporada: uno es el último de los Promedios y el otro de la Tabla Anual. San Martín de San Juan estaría perdiendo en la tabla de los Promedios y el Tomba en la Anual.

Para el Tiburón marplatense anotó de penal Federico Gino en tiempo de descuento. Con este resultado, el equipo de Guillermo Farré quedó 28° en la Tabla Anual con 30 puntos: le saca 2 unidades de ventaja a San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

En la última fecha Godoy Cruz será local ante Deportivo Riesta y el conjunto marplatense se jugará la permanencia ante los sanjuaninos.

Este domingo además el triunfo de Aldosivi ante Banfield, Sarmiento de Junín superó de local a Instituto.

La lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Promedios (desciende el último)

San Martín de San Juan, está último, y tiene un promedio de 0,903. Aldosivi, por su parte, 0.968; y un poco más alejados están Sarmiento (1,018) y Gimnasia La Plata (1,116).

Tabla Anual (desciende el último)

Godoy Cruz está último con 28 puntos, y Aldosivi 30, Gimnasia y Esgrima 32, Instituto, Newell's y Talleres, 33 aseguraron su permanencia.

La última fecha será crucial para Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín (SJ)

Godoy Cruz jugará en el Feliciano Gambarte ante Deportivo Riestra, mientras que Aldosivi, en Mar del Plata, enfrentará a San Martín de San Juan, con día y horario a confirmar.

Godoy Cruz llega obligado a ganarle a Deportivo Riestra para forzar un desempate siempre y cuando Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan.

Si San Martín le gana a Aldosivi y el Tomba gana jugarían un desempate con el Verdinegro.

Si Aldosivi le gana a San Martín de San Juan se salvaría porque llegaría a 33 en la anual y el Tomba estaría descendido, porque con 28 unidades, en el caso de ganar llegaría a los 31.

Si el Tomba si le gana a Riestra y Aldosivi empata, jugarían un desempate tombinos y marplatenses para definir la permanencia, porque los dos quedarían con 31 puntos.

Si empata o pierde con Riestra descenderá.

