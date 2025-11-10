Torneo Clausura: cómo está la lucha por la permanencia tras la derrota de Godoy Cruz en Tucumán

En la última fecha Godoy Cruz será local ante Deportivo Riesta y el conjunto marplatense se jugará la permanencia ante los sanjuaninos.

Este domingo además el triunfo de Aldosivi ante Banfield, Sarmiento de Junín superó de local a Instituto.

La lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Promedios (desciende el último)

San Martín de San Juan, está último, y tiene un promedio de 0,903. Aldosivi, por su parte, 0.968; y un poco más alejados están Sarmiento (1,018) y Gimnasia La Plata (1,116).

Tabla Anual (desciende el último)

Godoy Cruz está último con 28 puntos, y Aldosivi 30, Gimnasia y Esgrima 32, Instituto, Newell's y Talleres, 33 aseguraron su permanencia.

tablA ANUAL

La última fecha será crucial para Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín (SJ)

Godoy Cruz jugará en el Feliciano Gambarte ante Deportivo Riestra, mientras que Aldosivi, en Mar del Plata, enfrentará a San Martín de San Juan, con día y horario a confirmar.

Godoy Cruz llega obligado a ganarle a Deportivo Riestra para forzar un desempate siempre y cuando Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan.

Si San Martín le gana a Aldosivi y el Tomba gana jugarían un desempate con el Verdinegro.

Si Aldosivi le gana a San Martín de San Juan se salvaría porque llegaría a 33 en la anual y el Tomba estaría descendido, porque con 28 unidades, en el caso de ganar llegaría a los 31.

Si el Tomba si le gana a Riestra y Aldosivi empata, jugarían un desempate tombinos y marplatenses para definir la permanencia, porque los dos quedarían con 31 puntos.

Si empata o pierde con Riestra descenderá.