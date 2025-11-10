Los 7 alimentos más recomendados para aumentar la masa muscular sin hacer dieta

Proteinas.jpg La nutricionista Tatiana Zanin recomienda incorporar 7 alimentos a la dieta diaria para aumentar la masa muscular.

Pollo: proteína magra para ganar músculo

El pollo es uno de los alimentos más consumidos por quienes buscan desarrollar masa muscular. Aporta proteínas completas, bajas en grasa y fáciles de digerir, ideales para reparar las fibras musculares después del entrenamiento y favorecer el aumento de volumen sin exceso calórico.

Salmón: omega-3 y proteínas de alta calidad

El salmón combina proteínas con grasas saludables que reducen la inflamación y mejoran la recuperación muscular. Los ácidos grasos omega-3 también fortalecen el sistema cardiovascular, lo que se traduce en un mejor rendimiento deportivo.

SALMÓN.jpg El salmón contiene omega-3 y grasas saludables que ayudan a mantener la musculatura.

Huevos: el alimento más completo para el músculo

Los huevos son una fuente natural de proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B y minerales. La yema contiene hierro y nutrientes esenciales para la energía, mientras que la clara ofrece albúmina, fundamental para el desarrollo muscular.

Leche: aliada en la recuperación

La leche es rica en calcio, magnesio y proteínas como la caseína y el suero. Esta combinación ayuda a mejorar la contracción muscular y a mantener un flujo constante de aminoácidos en el organismo, incluso durante el descanso.

Aguacate: energía y potasio para el rendimiento

El aguacate es una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, potasio y vitamina E. Estos nutrientes aportan energía sostenida y ayudan a prevenir calambres o fatiga durante la actividad física.

palta, heladera La palta es una fuente de grasas monoinsaturadas y ayuda a prevenir calambres o fatiga durante la actividad física.

Cacahuete: proteína vegetal y antioxidantes

Los cacahuetes aportan proteínas de origen vegetal, grasas saludables y magnesio. Además, contienen antioxidantes que reducen la inflamación y favorecen la recuperación muscular tras el ejercicio.

Tofu: la opción ideal para dietas vegetarianas

El tofu, elaborado a base de soja, es un alimento vegetal completo, rico en proteínas, potasio y fósforo. Es una alternativa ideal para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana y buscan mantener su masa muscular.