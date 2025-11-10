Qué necesita Godoy Cruz para no descender después de 17 años en Primera

godoy cruz - permanencia

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.