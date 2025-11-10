Qué necesita Godoy Cruz para no descender después de 17 años en Primera

Faltando solo una fecha, Godoy Cruz no depende de sí mismo para no descender a la Primera Nacional después de 17 temporadas consecutivas en Primera División.
El Tomba comparte el último puesto de la Tabla Anual con San Martín de San Juan y hoy ambos estarían descendiendo porque el conjunto sanjuanino está último en los Promedios.
En la última fecha, en día y horario a confirmar, Godoy Cruz jugará de local ante Deportivo Riestra y paralelamente Aldosivi y San Martín de San Juan jugarán entre sí, en Mar del Plata.
La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.
Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.
Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.
Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.