Qué necesita Godoy Cruz para no descender después de 17 años en Primera

Faltando solo una fecha, Godoy Cruz no depende de sí mismo para no descender a la Primera Nacional después de 17 temporadas en Primera División.

El Tomba está en la cornisa.

El Tomba comparte el último puesto de la Tabla Anual con San Martín de San Juan y hoy ambos estarían descendiendo porque el conjunto sanjuanino está último en los Promedios.

En la última fecha, en día y horario a confirmar, Godoy Cruz jugará de local ante Deportivo Riestra y paralelamente Aldosivi y San Martín de San Juan jugarán entre sí, en Mar del Plata.

godoy cruz - permanencia

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.

