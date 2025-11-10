Nacho, el gauchito mendocino que conmueve con su malambo en el Día de la Tradición

Ignacio espinoza El amor por las costumbres gauchas fue de generación en generación en la familia del pequeño Nacho.

Su bisabuelo, Desiderio Vázquez, de 89 años, fue quien encendió la chispa criolla que hoy arde en el corazón del niño. Desiderio transmitió ese amor por la tierra y las costumbres a su hijo Norberto, y de allí pasó a sus nietos. En Nachito, la herencia floreció con fuerza.

“Todo el día está vestido de gaucho. Se crió así, viendo a su bisabuelo, a mí y a su hermano. Se la pasa bailando malambo”, cuenta entre risas su papá, Norberto Espinoza, con un orgullo que se le escapa por los ojos.

Nachito siempre baila en todas las fiestas de la tradición

Y no exagera. En cada presentación, Nachito no solo baila: celebra la argentinidad. Con respeto y alegría, honra las raíces que otros a veces olvidan, pero que él lleva como bandera.

“La Semana de Mayo o el Día de la Tradición, para él, son una verdadera fiesta. Está en su salsa: baila, ensaya, se prepara como un verdadero gaucho”, agrega su padre.

Rosana, su mamá, celadora en un colegio de Malargüe, también lo acompaña en cada presentación, alentando desde el público con una sonrisa orgullosa. “Pero no es solo en estas fechas. Él vive con botas y bombacha. Le encanta. Es su forma de ser”, dice entre risas.

ignacio espinoza gauchito dos Bombacha, botas y sombrero o boina: su clásica manera de vestir.

Este lunes, Nachito ya tiene todo listo: una chacarera y un malambo con los que volverá a emocionar en su escuela. Ensaya con pasión, se acomoda el sombrero y sale al escenario con la misma seguridad de un bailarín consagrado.

En su mirada hay ternura y fuego. En su zapateo, una historia que viene de lejos: la de un país que aún se reconoce en su gente, en su tierra y en sus tradiciones.