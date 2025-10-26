VIDEO: el estremecedor choque en el Moto3 del Gran Premio de Malasia

El duro momento se dio durante la vuelta de formación en el Circuito Internacional de Sepang, y por informes posteriores, Rueda se encuentra despierto y en buen estado físico a pesar del golpazo que le dio al suizo, quien deberá ser operado.

Noah Dettwiler está grave tras el brutal accidente de motociclismo

El primer parte médico del suizo Noah Dettwiler no fue alentador. El piloto tendrá que ser operado en las próximas horas. "Tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo torácico y abdominal severo. Además, sufrió una rotura de bazo y fractura abierta de tibia y peroné", dijo el director del hospital.

Su equipo le mandó un mensaje de aliento a través de las redes sociales. "Está en buenas manos y es un auténtico luchador", destacaron.

Ambos pilotos tienen 20 años y forman parte de la nueva generación del motociclismo a nivel mundial. José Antonio Rueda, campeón recientemente consagrado en Indonesia y miembro de la KTM GP Academy, afronta su tercera temporada en el campeonato. Mientras que Noah Dettwiler corre para el CIP desde 2023. La situación generó conmoción en el entorno de boxes, donde equipos y pilotos aguardaban nueva información sobre el estado de salud de los involucrados.

Lo concreto es que hubo susto en Malasia a causa de este brutal choque. El video del impacto se viralizó y se pudo ver en las redes sociales.