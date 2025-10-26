Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
Fórmula 1: cómo quedó el campeonato tras la victoria de Lando Norris en el GP de México

Lando Norris ganó el GP de México de Fórmula 1 y superó a Oscar Piastri, su compañero de McLaren, en la cima del campeonato de la Fórmula 1.

Por UNO
A solo cuatro fechas del final de temporada el piloto británico quedó con 357 puntos y el australiano con 356 después de haber terminado en el quinto lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

El tetracampeón vigente Max Verstappen, tercero en México, es el único que puede arrebatarle el título a los McLaren aunque quedó a 36 puntos de Norris y con solo 4 carreras por delante. Ya sin chances, detrás del piloto de Red Bull, quedaron George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) con 258 y 210 puntos.

Lo que viene en el campeonato de Fórmula 1

La victoria de Norris este domingo fue aplastante y lo llena de confianza para la próxima cita de la Fórmula 1 que será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

El trazado de San Pablo acogerá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera sprint antes de la recta final del campeonato.

Las últimas 3 fechas serán el 22 de noviembre en Las Vegas, el 30 de noviembre en Singapur y el 7 de diciembre en Abu Dhabi.

