Fórmula 1: cómo quedó el campeonato tras la victoria de Lando Norris en el GP de México

Lo que viene en el campeonato de Fórmula 1

La victoria de Norris este domingo fue aplastante y lo llena de confianza para la próxima cita de la Fórmula 1 que será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

El trazado de San Pablo acogerá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera sprint antes de la recta final del campeonato.

Las últimas 3 fechas serán el 22 de noviembre en Las Vegas, el 30 de noviembre en Singapur y el 7 de diciembre en Abu Dhabi.