La gran desilusión de Papu Gómez tras estar dos años suspendido por doping

La vuelta de Papu Gómez al fútbol generó gran expectativa

Había una gran expectativa por el regresi del volante de 37 años, que fue suspendido el 8 de octubre de 2023 cuando se dio a conocer su positivo en un control antidoping, previo al Mundial de Qatar 2022, cuando jugaba para el Sevilla.

Sin embargo, el mediocampista campeón del mundo sufrió una lesión muscular que no lo dejará estar presente ante la Juve Stabia y su regreso a los campos de juego quedó postergado.

“Lo sentimos por ‘Papu’ desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, dijo Andreoletti.

El entrenador destacó que Gómez volverá a las canchas cuando este en óptimas condiciones: “Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir”.

“El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”, cerró.