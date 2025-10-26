La gran desilusión de Papu Gómez tras estar dos años suspendido por doping

El volante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Alejandro Papu Gómez no pudo volver a jugar tras dos años de suspensión, ya sufrió una lesión muscular.
El ex volante de la Selección argentina Alejandro Papu Gómez sufrió una gran desilusión porque no pudo volver a jugar este sábado
El volante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Alejandro Papu Gómez no pudo volver a jugar tras dos años de suspensión, ya sufrió una lesión muscular.
Se postergó así el regreso al fútbol del ex Arsenal de Sarandñi y San Lorenzo Papu Gómez con la casaca de Pádova de Italia. El volante fue suspendido debido a su caso de doping positivo que se dio cuando jugaba para Sevilla de España.
Este domingo el Pádova recibirá a la Juve Stabia en el stadio Euganeo, por la novena fecha de la Serie B de Italia. Gómez estaba en la lista de convocados por el entrenador Matteo Andreoletti.
Había una gran expectativa por el regresi del volante de 37 años, que fue suspendido el 8 de octubre de 2023 cuando se dio a conocer su positivo en un control antidoping, previo al Mundial de Qatar 2022, cuando jugaba para el Sevilla.
Sin embargo, el mediocampista campeón del mundo sufrió una lesión muscular que no lo dejará estar presente ante la Juve Stabia y su regreso a los campos de juego quedó postergado.
“Lo sentimos por ‘Papu’ desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, dijo Andreoletti.
El entrenador destacó que Gómez volverá a las canchas cuando este en óptimas condiciones: “Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir”.
“El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”, cerró.