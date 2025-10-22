Tras dos años fuera de las canchas, vuelve el Papu Gómez a jugar un partido oficial en Italia

El futbolista se justificó explicando que la sustancia prohibida provino de un jarabe para la tos de su hijo que tomó por error ya que no tenía conocimiento que contenía terbutalina; sin embargos sus esfuerzos fueron en vano y la FIFA no cambió su decisión.

La noticia la conoció en privado antes de jugar la final del Mundial, al tiempo declaró: "No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran ‘vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta’".

"Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo", agregó en 2022.

¿Qué es la terbutalina?

Es un broncodilatador, es decir, un medicamento que relaja los músculos de las vías respiratorias y facilita la respiración. Se usa, principalmente, para asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias obstruidas.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la clasifica como una sustancia prohibida en competición cuando se usa por vía oral o inyectable sin autorización, porque puede mejorar el rendimiento al aumentar la capacidad respiratoria facilitando el aporte de oxígeno, también puede disminuir la fatiga en deportes de resistencia y, en algunos casos, actuar como un estimulante leve.

La vuelta del Papu Gómez

Papu Gómez El Papu Gómez fue presentado en un meet & greet donde se sacó fotos con los hinchas y filmó autógrafos.

El mediapunta de 37 años cumplió el 20 de octubre los dos años de sanción por dopaje impuesta por la FIFA en 2023 y ya está habilitado para jugar el próximo fin de semana. El argentino ha estado entrenando con el Padova de la Serie B de Italia con quienes firmó un contrato hasta 2027 y, aunque ya había sido presentado a través de un video, hoy confirmaron que podrá ser tenido en cuenta para volver a sumar minutos en el fútbol profesional.

Embed This is how Serie B side Padova announced the signing of World Cup winner Alejandro ‘Papu’ Gómez! pic.twitter.com/ajCjKv9QwA — Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) August 2, 2025

Quizás nunca sabremos qué pasó realmente con el mediapunta en la Selección argentina y si consumió la sustancia deliberadamente; pero hay algo que si es cierto: ¡Volvió el Papu Gómez!