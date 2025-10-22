Tras dos años fuera de las canchas, vuelve el Papu Gómez a jugar un partido oficial en Italia

Papu Gómez tocó el cielo con las manos cuando salió campeón con la Selección argentina en Qatar 2022, pero luego su vida sufrió un declive muy significativo que lo marginó de las canchas en el momento futbolístico más importante de su vida.
¡El Papu Gómez está de vuelta! El mediapunta argentino regresará a disputar un partido oficial tras cumplir una sanción por dopaje
Los malos momentos llegaron por partida doble: por un lado, sus compañeros del conjunto nacional le hicieron "un hueco" en el plantel, no asistió a los festejos por la Tercera y dejó de ser seguido por ellos en las redes sociales, en uno de los misterios más inconclusos del fútbol argentino. Por el otro, fue suspendido por dos años por dopaje, en una situación también muy confusa.
En noviembre de 2022 Papu Gómez jugaba en Sevilla cuando fue sometido a los exámenes de rutina en los controles antidopaje; el resultado lo sorprendió ya que dio positivo por terbutalina y la FIFA no tuvo piedad: lo suspendió durante dos años.
El futbolista se justificó explicando que la sustancia prohibida provino de un jarabe para la tos de su hijo que tomó por error ya que no tenía conocimiento que contenía terbutalina; sin embargos sus esfuerzos fueron en vano y la FIFA no cambió su decisión.
La noticia la conoció en privado antes de jugar la final del Mundial, al tiempo declaró: "No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran ‘vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta’".
"Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo", agregó en 2022.
Es un broncodilatador, es decir, un medicamento que relaja los músculos de las vías respiratorias y facilita la respiración. Se usa, principalmente, para asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias obstruidas.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la clasifica como una sustancia prohibida en competición cuando se usa por vía oral o inyectable sin autorización, porque puede mejorar el rendimiento al aumentar la capacidad respiratoria facilitando el aporte de oxígeno, también puede disminuir la fatiga en deportes de resistencia y, en algunos casos, actuar como un estimulante leve.
El mediapunta de 37 años cumplió el 20 de octubre los dos años de sanción por dopaje impuesta por la FIFA en 2023 y ya está habilitado para jugar el próximo fin de semana. El argentino ha estado entrenando con el Padova de la Serie B de Italia con quienes firmó un contrato hasta 2027 y, aunque ya había sido presentado a través de un video, hoy confirmaron que podrá ser tenido en cuenta para volver a sumar minutos en el fútbol profesional.
Quizás nunca sabremos qué pasó realmente con el mediapunta en la Selección argentina y si consumió la sustancia deliberadamente; pero hay algo que si es cierto: ¡Volvió el Papu Gómez!