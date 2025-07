Papu Gómez tiene nuevo club: dónde jugará el argentino tras la suspensión por doping

Si bien tendrá que esperar para su debut y reestreno en el fútbol profesional, el Papu podrá comenzar a entrenar con sus compañeros del Calcio Pádova a partir de agosto de este año.

La sanción por doping que le cambió la vida al Papu Gómez

En octubre del 2022, Alejandro Gómez se sometió a un control de dopaje que dio positivo cuando aún jugaba en el Sevilla y estaba en la víspera de formar parte de la delegación campeona del mundo en Qatar 2022.

Su vida cambió por completo cuando, en noviembre de 2023, la Comisión Española Antidopaje lo suspendió por dos años tras dar positivo en aquel control realizado en el 2022. Según alegó Papu Gómez, el resultado fue positivo a causa de la ingesta de un jarabe para la tos de su hijo.

papu gomez

Desde entonces, su rutina cambió para siempre. Se alejó de los medios, rompió vínculos con la Selección argentina y se dedicó a ocupar su tiempo intentando mantenerse en forma. "Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso", dijo hace algunos meses en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!.

Hoy el Papu Gómez tiene la oportunidad de volver a calzarse los botines de manera oficial buscando terminar su carrera como alguna vez lo imaginó: en una cancha de fútbol.