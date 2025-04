Papu Gómez le agradeció el apoyo de Scaloni

Papu Gómez habló con Relevo y le agradeció al DT de la Selección argentinaa, Lionel Scaloni por el apoyo al decir: "Me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades".

papu gomez 1.jfif

"Siempre se mostró muy cercano a mí, siempre se preocupó por todo. A ver… no me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo muy pendiente de todo", agregó.

"Yo sé que los abogados míos quisieron hablar con los abogados del club y me cerraron las puertas en ese momento. Ellos me comunicaron que ellos no se hacían cargo de nada, que me dejaban completamente solo en esta situación", culminó.