"¿La Copa América? Sí, está bueno salir campeón, pero Argentina perdió 2 finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Porque Argentina haya ganado 2 seguidas tampoco van a ser los mejores de los mejores. Si ganan otro Mundial, ahí sí me saco el sombrero".

"Estuvo el Brasil de 1970, Holanda que no ganó nada pero que fue una de las mejores Selecciones. El fútbol no empezó 3 meses antes de Qatar, el fútbol existe hace mucho tiempo y hay gente que tiene que respetar la historia. La historia del fútbol argentino la escribimos entre todos, no es solo la última parte”, culminó Kempes.