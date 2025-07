La historia de una abogada que incursiona en el mundo de las citas online y tiene el corazón roto por una ruptura amorosa en su pasado, hacen de esta propuesta de Netflix, muy distinguida entre todas las series y películas del catálogo, en un relato imperdible y perfecto para ver el fin de semana.

Los nuevos capítulos de la segunda temporada de la serie de Netflix, siguen las andanzas amorosas de Leyla Taylan (Serenay Sarikaya), una abogada que tiene el corazón roto por una traición e incursiona en el mundo de las citas online. En busca de su media naranja, Leyla sigue contando con el apoyo incondicional de sus amigos, testigos de las más alocadas experiencias de esta mujer.

Embed - GRACIAS EL SIGUIENTE Temporada 2 Trailer SUBTITULADO / Thank you next Trailer Temporada 2 [HD]