El consejo del día según Gabriel Rolón: "Para estar bien con alguien más, primero hay que estar bien con uno"

Gabriel Rolón junto a su libro La Felicidad

Esta frase, que se ha viralizado en redes sociales y se repite en conferencias, entrevistas y libros, es mucho más que un consejo amoroso, nos invita a mirar hacia adentro antes de buscar afuera.

Según Gabriel Rolón, uno de los errores más comunes en las relaciones afectivas es elegir compañía por miedo a la soledad, en lugar de por deseo auténtico de compartir. Cuando alguien busca pareja para no sentirse solo o para tapar el dolor interno, corre el riesgo de construir vínculos frágiles, basados en la dependencia emocional y no en el amor genuino.

No se trata de negar el vacío existencial que todos sentimos en algún momento, sino de aprender a habitarlo. El verdadero crecimiento emocional ocurre cuando somos capaces de tolerar nuestras propias ausencias, nuestras heridas y silencios, sin necesidad de que otro venga a completarnos.

El valor de estar bien con uno mismo

“Solo cuando podemos estar solos sin sentirnos incompletos, estamos listos para estar con otro desde un lugar más sano”, sin duda es con un consejo profundo. Duele. Quema lo más profundo de las entrañas.

Persona sufriendo vacío emocional

Muchas veces no sabemos identificar nuestras emociones y es un proceso largo. Se llega a una estimación solo después de muchos años de terapia. Sin embargo, nunca está de más reconocer que si no estamos bien con nosotros mismos, no podremos estar bien con nadie.

Es la ley de la vida. La gente plena y feliz vive tranquila, sin molestar al otro. Pero cuando eso no sucede puede ser una carga difícil de llenar y ahí es cuando la persona acude a lo más fácil. Llenar ese vacío.

Este planteo se alinea con la idea de que una pareja no debe ser un parche emocional, sino una construcción entre dos personas íntegras que eligen caminar juntas, no por necesidad, sino por elección.

Escultura sobre el vacío del alma

Todos insisten en el "Alma gemela" que se representa como la búsqueda de la "media naranja". Pero para Gabriel Rolón, esto es un error, pues no somos mitades que necesitan ser completadas, sino seres enteros que pueden compartir desde la plenitud.

Cómo poner en práctica este consejo

Reflexionar antes de entrar en una relación: ¿Estoy buscando amor o escapando de la soledad?

Trabajar en la autoestima y el autoconocimiento

Primero hay que prender a disfrutar de la propia compañía

Elegir vínculos conscientes y no por necesidad

Lo cierto es que estar solo no es sinónimo de estar vacío, y estar acompañado no garantiza plenitud. La verdadera plenitud nace cuando aprendemos a convivir con nosotros mismos y aun así, elegimos amar desde la libertad, no desde la carencia.