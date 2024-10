Gabriel Rolón presenta "Palabra plena" en distintos escenarios de Mendoza

El sábado 12 de octubre habrá dos funciones: a las 18 y 21, en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú). Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y boleterías del Arena.

El licenciado y escritor Gabriel Rolón vuelve a Mendoza con su exitosa obra "Palabra Plena". Una propuesta que ya vieron 150.000 personas a lo largo de dos temporadas y que invita a reflexionar sobre la importancia de la palabra, entre otros tópicos, bajo la dirección de Carlos Nieto.

"Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena" anticipa la información oficial del show.

Luego detalla: "El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada. 'Palabra plena', en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad.