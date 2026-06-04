Todos los nominados para los Martín Fierro de Portales Web repartidos en 33 categorías

facundo pastor El periodista de A24, Facundo Pastor, entre los nominados a los Martín Fierro de Portales Web. Foto: archivo

Además, PrimiciasYa, el portal de espectáculos del grupo América TV, también dirá presente entre los nominados en la categoría sitio/contenido de espectáculos. A su vez, Juan Pablo Godino fue nominado como columnista de espectáculos, ampliando la presencia del grupo en una de las áreas con mayor repercusión dentro de los contenidos digitales.

La premiación busca reflejar el crecimiento que tuvieron los portales informativos y los nuevos formatos digitales en los últimos años, en un escenario donde gran parte del consumo de noticias migró hacia las plataformas online. La creación de una ceremonia exclusiva para este sector marca también un reconocimiento formal al trabajo de las redacciones digitales y los proyectos periodísticos nacidos en internet.

Los Martín Fierro de Portales Web forman parte de las distinciones que APTRA entrega anualmente al periodismo digital argentino. Los ganadores son elegidos mediante votación de los integrantes de la entidad, lo que convierte al premio en un reconocimiento otorgado por colegas de la industria.

Quiénes son los nominados por APTRA en cada categoría

1. Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nación

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds - Infobae

La Nación

TN

Pressover News

3. Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick - Infobae

Hugo Alconada Mon - La Nación

Nicolás Wiñazki - Clarín

Roberto Navarro - El Destape

Francisco Olivera - La Nación

Bruno Yacono - TN

4. Nota de actualidad

Miguel Wiñazki - Clarín

Nelson Castro - Perfil

Stella Garnica - A24

Pablo Sirvén - La Nación

Gustavo Noriega - El Observador

5. Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

6. Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri - TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno - News Digitales

Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra - Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena - La Nación

7. Crónica urbana

Facundo Pedrini - Panama Revista

Andrés Klipphan - Infobae

Cristian Alarcón - Revista Anfibia

Martin Ciccioli - TN

Gonzalo Rodriguez - A24

8. Periodista 2025

Hernan De Goni - El Cronista

Jorge Fontevecchia - Perfil

Victoria Liendo - Seúl

Luis Novaresio - Infobae

9. Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria - Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora - Clarín

Dólar: un amor argentino - El Cronista

Subrogación de vientres - Filo News

10. Editor periodístico

Valeria Cavallo - Infobae

Ricardo Roa - Clarín

Juan Abraham - Revista Gente

Javier Petersen - El Cronista

Jose Del Rio - La Nación

Estefania Pozzo - Buenos Aires Herald

11. Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

12. Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

13. Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

Mitelefe

14. Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

Primiciasya - A24

Pronto

Teleshow - Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein - Clarín

Jaime Durán Barba - Perfil

Felipe Pigna - Clarín

Florencia Monfort - Página 12

18. Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

19. Columnista político

Facundo Chaves - Infobae

Adrián Ventura - TN

Mariano Roa - Clarín

Luis Majul - El Observador

Joaquín Morales Solá - La Nación

Javier Fuego Simondet - La Nación

20. Analista político

Ernesto Tenembaum - Infobae

Romina Manguel - El Observador

Mariana Veron - Infobae

Eduardo Van der Kooy - Clarín

Eduardo Aliverti - Página 12

21. Columnista económico

Sebastián Catalano - Infobae

Liliana Franco - Ámbito

Javier Manuel Compte - El Cronista

Ezequiel Bustos - Clarín

Guillermo Laborda - El Cronista

Carlos Burgueno - Perfil

22. Columnista deportivo

Gustavo Grabia - Infobae

Roman Iucht - La Nacion

Daniel Avellaneda - Clarín

Cholo Sottile - Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

Osvaldo Bazán - Seúl

Facundo Pastor - A24

Ricardo Ragendorfer - Tiempo Argentino

24. Editorialista

Luis Majul - La Nación

Carlos Pagni - La Nación

Roberto Navarro - El Destape

Ricardo Roa - Clarín

25. Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez - Infobae

Jonatan Viale - TN

Daniel Bilotta - La Nación

Sergio Berensztein - La Nación

26. Periodista de judiciales

Silvana Boschi - Infobae

Nicolás Pizzi - La Nación

Hernán Capiello - La Nación

Irina Hauser - Página 12

Lucía Salinas - Clarín

Alejandra Lazo - Revista Quorum

27. Columnista de policiales

Federico Fahsbender - Infobae

Gustavo Carabajal - La Nación

Ricardo Canaletti - TN

Mauro Szeta - Vía Szeta

28. Columnista de espectáculos

Andrea Taboada - Infobae Teleshow

Agustín Rey - News Digitales

Leonardo Ibáñez - Revista Gente

Pablo O. Scholz - Clarín

Juan Pablo Godino - A24

29. Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman - TN

Gustavo Sylvestre - C5N

Rolando Barbano - A24

Marcelo Longobardi - Perfil

30. Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont - La Prensa

Juan Pablo Gorbal - La Nueva

Sebastián Galligo - Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

“Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)

“Sabés que estamos (Juana)” de YPF

“Algo que sí llega” de Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster - Infobae

Norberto Abdala - Clarín

Dr. Daniel López Rosetti - Infobae

Juli Puente - Infobae

Maritchu Seitun - La Nación

33. Rubro magazine