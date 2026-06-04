La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se celebra este jueves en el Goldencenter de Parque Norte. La premiación organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) distinguirá a los principales referentes del periodismo digital argentino por su trabajo durante el 2025.
Todos los nominados para los Martín Fierro de Portales Web repartidos en 33 categorías
Esta edición de los Martín Fierro organizada por APTRA se realiza este jueves en Parque Norte para premiar a lo más destacado del periodismo digital argentino
La ceremonia cuenta con 33 categorías que reconocerán a sitios de noticias, periodistas, producciones audiovisuales y distintos formatos desarrollados para plataformas digitales. Antes del inicio del evento, habrá una alfombra roja por la que desfilarán las figuras invitadas, mientras que la entrega de premios comenzará cerca de las 21 en el salón principal.
En esta edición, A24 suma cinco nominaciones en distintas categorías vinculadas al periodismo digital. El portal competirá como mejor sitio de noticias argentino y además tendrá representantes en ternas destacadas como nota de actualidad, con la periodista Stella Garnica; crónica urbana, con Gonzalo Rodríguez; crónica periodística, con Facundo Pastor; y segmento para TV con firma digital, con Rolando Barbano.
Además, PrimiciasYa, el portal de espectáculos del grupo América TV, también dirá presente entre los nominados en la categoría sitio/contenido de espectáculos. A su vez, Juan Pablo Godino fue nominado como columnista de espectáculos, ampliando la presencia del grupo en una de las áreas con mayor repercusión dentro de los contenidos digitales.
La premiación busca reflejar el crecimiento que tuvieron los portales informativos y los nuevos formatos digitales en los últimos años, en un escenario donde gran parte del consumo de noticias migró hacia las plataformas online. La creación de una ceremonia exclusiva para este sector marca también un reconocimiento formal al trabajo de las redacciones digitales y los proyectos periodísticos nacidos en internet.
Los Martín Fierro de Portales Web forman parte de las distinciones que APTRA entrega anualmente al periodismo digital argentino. Los ganadores son elegidos mediante votación de los integrantes de la entidad, lo que convierte al premio en un reconocimiento otorgado por colegas de la industria.
Quiénes son los nominados por APTRA en cada categoría
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nación
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds - Infobae
- La Nación
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick - Infobae
- Hugo Alconada Mon - La Nación
- Nicolás Wiñazki - Clarín
- Roberto Navarro - El Destape
- Francisco Olivera - La Nación
- Bruno Yacono - TN
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki - Clarín
- Nelson Castro - Perfil
- Stella Garnica - A24
- Pablo Sirvén - La Nación
- Gustavo Noriega - El Observador
5. Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri - TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno - News Digitales
- Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra - Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena - La Nación
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini - Panama Revista
- Andrés Klipphan - Infobae
- Cristian Alarcón - Revista Anfibia
- Martin Ciccioli - TN
- Gonzalo Rodriguez - A24
8. Periodista 2025
- Hernan De Goni - El Cronista
- Jorge Fontevecchia - Perfil
- Victoria Liendo - Seúl
- Luis Novaresio - Infobae
9. Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria - Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora - Clarín
- Dólar: un amor argentino - El Cronista
- Subrogación de vientres - Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo - Infobae
- Ricardo Roa - Clarín
- Juan Abraham - Revista Gente
- Javier Petersen - El Cronista
- Jose Del Rio - La Nación
- Estefania Pozzo - Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya - A24
- Pronto
- Teleshow - Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein - Clarín
- Jaime Durán Barba - Perfil
- Felipe Pigna - Clarín
- Florencia Monfort - Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves - Infobae
- Adrián Ventura - TN
- Mariano Roa - Clarín
- Luis Majul - El Observador
- Joaquín Morales Solá - La Nación
- Javier Fuego Simondet - La Nación
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum - Infobae
- Romina Manguel - El Observador
- Mariana Veron - Infobae
- Eduardo Van der Kooy - Clarín
- Eduardo Aliverti - Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano - Infobae
- Liliana Franco - Ámbito
- Javier Manuel Compte - El Cronista
- Ezequiel Bustos - Clarín
- Guillermo Laborda - El Cronista
- Carlos Burgueno - Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia - Infobae
- Roman Iucht - La Nacion
- Daniel Avellaneda - Clarín
- Cholo Sottile - Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán - Seúl
- Facundo Pastor - A24
- Ricardo Ragendorfer - Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul - La Nación
- Carlos Pagni - La Nación
- Roberto Navarro - El Destape
- Ricardo Roa - Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez - Infobae
- Jonatan Viale - TN
- Daniel Bilotta - La Nación
- Sergio Berensztein - La Nación
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi - Infobae
- Nicolás Pizzi - La Nación
- Hernán Capiello - La Nación
- Irina Hauser - Página 12
- Lucía Salinas - Clarín
- Alejandra Lazo - Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender - Infobae
- Gustavo Carabajal - La Nación
- Ricardo Canaletti - TN
- Mauro Szeta - Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada - Infobae Teleshow
- Agustín Rey - News Digitales
- Leonardo Ibáñez - Revista Gente
- Pablo O. Scholz - Clarín
- Juan Pablo Godino - A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman - TN
- Gustavo Sylvestre - C5N
- Rolando Barbano - A24
- Marcelo Longobardi - Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont - La Prensa
- Juan Pablo Gorbal - La Nueva
- Sebastián Galligo - Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
- “Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster - Infobae
- Norberto Abdala - Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti - Infobae
- Juli Puente - Infobae
- Maritchu Seitun - La Nación
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo